В отношении помощника Бжания ведется следствие по делу о сносе ворот КПП
Пресс-служба лидера Абхазии Аслана Бжания сообщила 10 августа, что «во взаимодействии с российскими коллегами» изучается инцидент, в котором фигурирует помощник «президента» Абхазии по международным отношениям Ахра Авидзба.
Заявление было сделано после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Авидзба 7 августа на своем Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота КПП на реке Псоу и насильно въезжает в Абхазию после того, как ему не позволяли покинуть территорию России из-за неуплаты налогов, дорожных штрафов и счетов за коммунальные услуги.
Комментируя инцидент, Авидзба заявил, что решил поехать после того, как его удерживали на «границе» в течение пяти часов. В интервью российскому информационному агентству РБК Авидзба заявил, что один из российских пограничников действовал «провокационно» и добавил, что ««Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии».
Между тем, Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что в России против Авидзба возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ, которая касается незаконного пересечения границы РФ и карается штрафом в размере 200 000 рублей, обязательными работами на срок до двух-двух лет или тюремным заключением до двух лет.
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