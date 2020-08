В отношении помощника Бжания ведется следствие по делу о сносе ворот КПП

Пресс-служба лидера Абхазии Аслана Бжания сообщила 10 августа, что «во взаимодействии с российскими коллегами» изучается инцидент, в котором фигурирует помощник «президента» Абхазии по международным отношениям Ахра Авидзба.

Заявление было сделано после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Авидзба 7 августа на своем Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота КПП на реке Псоу и насильно въезжает в Абхазию после того, как ему не позволяли покинуть территорию России из-за неуплаты налогов, дорожных штрафов и счетов за коммунальные услуги.

34-летний этнический абхаз, уроженец Сочи Ахра Авидзба воевал с местными повстанцами в Донецке в 2014 году против украинских сил. Его прозвали «абхазом». Аслан Бжания назначил Авидзба своим помощником 11 июня.

Комментируя инцидент, Авидзба заявил, что решил поехать после того, как его удерживали на «границе» в течение пяти часов. В интервью российскому информационному агентству РБК Авидзба заявил, что один из российских пограничников действовал «провокационно» и добавил, что ««Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии».

Между тем, Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что в России против Авидзба возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ, которая касается незаконного пересечения границы РФ и карается штрафом в размере 200 000 рублей, обязательными работами на срок до двух-двух лет или тюремным заключением до двух лет.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)