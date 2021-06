Количество депутатов, необходимых для формирования политической группы в Парламенте, сокращено с 4 до 2

На пленарном заседании 11 июня Парламент Грузии одобрил в третьем чтении инициированные партией «Граждане» поправки в Регламент Парламента, которые уменьшили минимальное количество депутатов, необходимое для формирования политической группы в законодательном органе, с 4 до 2.

В пояснительной записке говорится, что политическая группа и ее председатель будут пользоваться теми же правами, что и парламентская фракция и ее председатель. Изменения вступят в силу после публикации.

В результате этого изменения, которое вступит в силу только на срок полномочий Парламента 10-го созыва, политическую группу в законодательном органе смогут создать два депутата из партии «Граждане» и три депутата от «Гирчи».

Сегодня же стало известно, что партия Грузинская мечта отзовет поправки в Конституцию, подготовленные ею на основании меморандума, подписанного с партией «Граждане», и внесет поправки в соответствии с Соглашением от 19 апреля.

