Посол США Келли Дегнан прокомментировала протест жителей Чиатура

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что посольство пытается организовать встречу протестующих из села Шукрути с Аппаратом народного защитника и неправительственными организациями, которые «будут помогать им и работать над их вопросами».

По ее словам, Служба по правам человека посольства вчера поговорила с протестующими, которые проводили акцию у здания посольства, чтобы выслушать их проблемы, в том числе о повреждении их домов в результате горндобывающих работ, проводимых компанией «Джорджиан Марганези».

Посол США сказала, что, хотя Соединенные Штаты не играют «прямой роли» в споре, они могут сыграть «связующую роль». «Мы хотим убедиться, что они (протестующие) чувствуют себя хорошо и что их проблемы услышаны», – добавила посол.

Жители села Шукрути Чиатурского района, которые протестуют более 100 дней, 30 мая переместились в Тбилиси и продолжили голодовку у здания Посольства США. По сообщениям СМИ, с 11 мая восемь протестующих, в том числе три женщины, зашили себе рты в знак протеста.

Житель села Шукрути Георгий Непаридзе заявил, что они надеются, что посол США Келли Дегнан внемлет их «беде», потому что ни местные, ни центральные власти не интересуются их протестом. По словам Непаридзе, многие видят, что власти Грузии учитывают мнение посла США.

Местные жители обвиняют горнодобывающую компанию в разрушении среды их обитания и требуют справедливой компенсации в зависимости от стоимости их имущества, которая будет оценена Бюро экспертизы им. Левана Самхараули, а также заключения соглашения между ними и компанией с участием государства и прекращения «незаконного» преследования участников акции.

Попытка компании «Джорджиан Манганези» прийти к окончательному соглашению с участниками акции протеста пока не увенчалась успехом, поскольку компания готова выполнить их требование только в том случае, если «вошедшие в тупик переговоры о компенсации с этими жителями перейдут в правовые рамки и возникшие разногласия разрешит правосудие».

