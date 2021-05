«Джорджиан Манганези» говорит о уступках на фоне протестов местных жителей

Компания «Джорджиан Манганези», которая занимается добычей руды в селе Шукрути Чиатурского муниципалитета, заявила 20 мая, что готова удовлетворить требования местных жителей о компенсации нанесенного ущерба.

Жители села Шукрути протестуют более 90 дней, заявляя, что добыча руды вызвала разрушение их домов и уничтожение фруктовых садов. С 11 мая несколько протестующих в знак протеста зашили себе рты.

Местные жители требуют справедливой компенсации стоимости своего имущества, которая будет оценена Экспертным бюро им. Левана Самхараули в рамках закона, а также подписания соглашения между ними и компанией с участием государства и прекращения «незаконных» преследований протестующих.

Обеспокоенность местных жителей

Жители села Шукрути заявляют, что горнодобывающие работы в селе были приостановлены с советских времен и возобновились только через шесть лет после того, как на эту территорию вошла коммерческая компания. Добычу ведет компания «Шукрути +», которая является подрядчиком «Джорджиан Марганези».

Местные жители говорят, что жить в 70% домов Шукрути невозможно. Один из местных жителей, Георгий Непаридзе заявил, что население Чиатура и близлежащих сел живет в бесчеловечных, невыносимых условиях и что всему муниципалитету грозит катастрофа.

Георгий Непаридзе недавно заявил, что протестующие ночуют в палатках, и они даже заблокировали входы в шахту, но после применения силы полицией работы возобновилась. «После этого стали поступать угрозы – сожжем вас, уничтожим, если мол не остановитесь», – сказал он, добавив, что четырем лицам было предъявлено обвинение в «незаконном воспрепятствовании деятельности компании», и позже они были отпущены под залог.

Он также обвинил власти Грузии в невнимании и сказал, что после того, как люди зашили себе рты, никто от властей к ним не пришел. По словам Непаридзе, компания не желает, чтобы их собственность оценивалась в соответствии с законом, и вместо этого полагается на произвольные и туманные оценки.

Неправительственная организация Центр социальной справедливости заявила 21 мая, что «расплывчатая, непрозрачная» система ответственности и надзора, установленная между государством, «Джорджиан Манганези» и ее подрядчиками, «делает невозможным справедливый расчет и управление компенсацией». Организация обратилась в Департамент экологического надзора и Национальное бюро природных ресурсов с просьбой изучить ситуацию на месте.

Аргументы и уступки со стороны компании

В компании «Джорджиан манганези» заявили, что распространенная в последнее время информация о том, что «компания, проводящая работы, наносит вред населению села Шукрути и не компенсирует им соответствующий ущерб, является ложной и служит лишь для того, чтобы ввести общественность в заблуждение».

20 мая компания заявила, что готова удовлетворить требования нескольких бастующих жителей о привлечении Национального экспертного бюро им. Самхараули в оценке домов в селе Шукрути только при условии, что «переговоры с этими жителями, которые вошли в тупик, перейдут в правовое пространство и возникшие неурядицы решитправосудие».

По заявлению компании, ООО «Шукрути +» постоянно имела коммуникацию с селом по поводу ущерба, нанесенного или ожидаемого для населения, после чего было достигнуто соглашение, подписан меморандум, который подписало большинство сельского населения. В компании отметили, что по запросу местных жителей для оценки ущерба был также приглашен независимый эксперт. «Часть населения, несмотря на оформленный меморандум, не согласилась с результатами оценки и выразила протест», – сказали в компании.

По заявлению «Джорджиан Манганези», ООО «Шукрути +» выплачивает компенсации с июня 2020 года, общая сумма которых на сегодняшний день составляет до 2 миллионов лари. Как заявляет компания, она готова подписать индивидуальные соглашения с протестующими. «Сумма компенсации оценена частным аудитором, которая намного превышает рыночную стоимость всей собственности, принадлежащей этому населению, в ситуации, когда вся собственность по-прежнему остается у жителей села», – заявили в компании.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)