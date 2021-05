Чиатурские протестующие продолжили голодовку у здания Посольства США в Тбилиси

Жители села Шукрути Чиатурского муниципалитета, которые 104 дня протестуют против того, что работы по добыче марганцевой руды вызвали разрушения их домов и фруктовых садов, 30 мая переместились в Тбилиси и продолжили голодовку перед зданием Посольства США в Грузии.

По словам жителя Шукрути Георгия Непаридзе, который наполовину зашил себе рот в знак протеста, они надеются, что посол США Келли Дегнан внемлет их «беде», поскольку ни местные, ни центральные власти интересуются их протестом.

По словам Непаридзе, многие из них видят, что власти учитывает мнение посла США.

Участники протеста заявили, что им не разрешили ставить палатки около посольства, поэтому им проходится оставаться под солнцем. Однако они пообещали оставаться там до тех пор, пока власти не предпримут активных действий для удовлетворения их требований, или пока «мы не умрем», – говорят протестующие.

Прошло 20 дней с тех пор, как несколько протестующих в Шукрути объявили голодовку, призывая власти помочь разрешить спор с местной компанией «Джорджиан Манганези». Всего с 11 мая были восемь протестующих зашили себе рты, в том числе три женщины.

Местные жители обвиняют горнодобывающую компанию в разрушении среды их обитания и требуют справедливой компенсации в зависимости от стоимости их имущества, которая будет оценена Бюро экспертизы им. Левана Самхараули, а также заключения соглашения между ними и компанией с участием государства и прекращения «незаконного» преследования участников акции протеста.

20 мая компания заявила, что готова удовлетворить требования нескольких протестующих жителей о привлечении Национального бюро экспертизы им. Самхараули в оценке домов в селе Шукрути только при условии, что «переговоры с этими жителями, которые вошли в тупик, перейдут в правовое пространство и возникшие неурядицы решит правосудие». Компания и протестующие пока не достигли окончательного соглашения.

