После того, как 7 июня президент России Владимир Путин издал указ, который предусматривает выход России из Договора об открытом небе, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты и Грузию в нарушении договора и занятии «неконструктивной позиции».

Россия вышла из договора после того, как администрация Байдена проинформировала Москву в мае, что больше не будет присоединяться к соглашению. США официально вышли из договора в ноябре 2020 года после того, как президент Дональд Трамп решил выйти из договора в мае 2020 года. Тогда Соединенные Штаты обвинили Москву в постоянном нарушении международного соглашения, в том числе в том, что Россия не позволяет Соединенным Штатам «наблюдать за полетами в пределах 10-километрового коридора» двух оккупированных регионов Грузии, расположенных у ее границ.

В ответ пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подвергла критике Грузию за нарушение соглашения, которая прекратила выполнение обязательств по Соглашению по открытому небу в отношении Российской Федерацией в 2012 году.

Захарова заявила, что Тбилиси и его партнеры заняли «неконструктивную позицию» и «закрыли окно возможностей», когда отвергли предложение Москвы провести разведывательные полеты на оккупированных территориях при условии, что Тбилиси позволит России летать над своей территорией. В мае 2020 года МИД Грузии назвал это предложение «циничным».

Тбилиси и Вашингтон обвинили Россию в использовании Договора по открытому небу в качестве средства «легитимации» Абхазии и Цхинвальского региона и представления их в качестве независимых субъектов, не подписавших договор.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, представляет собой международное соглашение, которое позволяет государствам-членам проводить разведывательные полеты над территорией друг друга. Поскольку договор был отозван Соединенными Штатами и Россией, его участниками остались 33 государства, в том числе Грузия, которая, несмотря на приветствие решения США о выходе из договора, остается подписавшей стороной.

