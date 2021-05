Ираклий Кобахидзе: Вхождение Национального движения в Парламент «не имеет никакой ценности»

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Единого национального движения (ЕНД) войти в Парламент «не имеет ценности для функционирования» законодательного органа.

Он подверг критике ЕНД за отказ подписать Соглашение от 19 апреля, заявив, что у партии «нет ресурсов, чтобы внести какой-либо позитивный вклад в функционирование демократической системы».

По словам Кобахидзе, отказ от подписания соглашения означает, что «эта партия до сих пор не признает и не уважает государственные институты и наших международных партнеров».

Отметив, что решение ЕНД будет иметь «логические последствия», Кобахидзе заявил, что ЕНД не сможет участвовать в работе ни в одной из рабочих групп, которые были «созданы для подготовки решений в соответствии с документом Шарля Мишеля, либо будут созданы в будущем».

Председатель правящей партии также отметил, что ЕНД не сможет пользоваться никакими привилегиями, которые предусмотрены для оппозиционных партий этим документом, если «документ Мишеля не будет подписан в разумные сроки».

«Мы уверены, что ЕНД в конечном итоге придется отступить и в этом случае и подписать документ Мишеля», – добавил он.

Отклики политиков

Депутат от партии «Лело за Грузию» Ана Нацвлишвили заявила, что не согласна с решением ЕНД не подписывать соглашение, отметив, что конкретные результаты соглашения, естественно, распространяются и на ЕНД, а сама партия «не берет на себя ответственности путем подписания за выполнение этого соглашения».

Депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе также раскритиковал ЕНД за ее «двойные стандарты», отметив, что партия сперва резко критиковала оппозиционные партии, которые вошли в Парламенте, а свое прохождение в законодательный орган представило в виде «героического» шага.

«Мне очень жаль, что ЕНД делает ошибку и не подписывает документ, на основании которого мы согласовали и начали парламентскую работу», – сказала член Республиканской партии Хатуна Самнидзе и выразила надежду, что партия пересмотрит свое решение.

Предыстория

Национальное движение заявило 30 мая, что прекращает семимесячный бойкот и входит в Парламент, но не подпишет Соглашение 19 апреля между правящей командой и оппозицией, достигнутое при посредничестве ЕС, предположительно из-за пункта об амнистии в соглашении. Позже Посольство США в Грузии и делегация ЕС в Грузии ответили на решение ЕНД совместным заявлением, отметив, что «это еще один позитивный шаг на пути к укреплению демократических институтов Грузии». Они также выразили «сожаление», что партия не присоединилась к Соглашению от 19 апреля.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)