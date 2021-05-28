Американские сенаторы посетят Грузию

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин, в которую также будет входить сенатор Роб Портман, посетит Грузию на следующей неделе, чтобы «озвучить двухпартийное послание о том, что Соединенные Штаты поддерживают грузинский народ в укреплении демократии в стране».

По сообщению Посольства США в Грузии от 28 мая, сенаторы встретятся в Тбилиси с представителями властей Грузии и гражданского общества, а также с лидерами оппозиционных партий, находящимися в Парламенте.

Помимо Грузии, делегация посетит также Литву и Украину.

«Украина и Грузия являются важными партнерами США перед лицом растущей агрессии со стороны России, и критически важно, чтобы мы продемонстрировали нашу солидарность с украинским и грузинским народами», – сказала сенатор Джин Шахин, добавив, что Соединенные Штаты поддерживают Украину и Грузию в достижении их евроатлантических устремлений. «Этот двухпартийный визит дает четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены восстановлению наших трансатлантических отношений», – добавила она.

Сенатор Портман заявил, что и Грузия, и Украина «сталкиваются с серьезными внешними вызовами со стороны России и стремятся провести важные внутренние реформы, которые имеют решающее значение для постоянной поддержки от нас».

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