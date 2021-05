Премьер Грузии завершил свой визит в Мадрид

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 19-20 мая посетил с официальным визитом Мадрид, где встретился со своим испанским коллегой Педро Санчесом и президентом испанского Конгресса Маричель Батет. Премьер-министра наряду с другими членами делегации сопровождали также министры иностранных дел, экономики и окружающей среды – Давид Залкалиани, Натиа Турнава и Леван Давиташвили.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, на встрече 20 мая премьер-министры двух стран подчеркнули «четкую» поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее европейской и евроатлантической интеграции.

Премьер-министр Санчес выразил поддержку проводимым в Грузии демократическим реформам и отметил, что Соглашение об ассоциации между Грузией и Европейским союзом может внести значительный вклад в стабильность и экономическое развитие региона. Он также подчеркнул заинтересованность Испании в увеличении инвестиций в различные проекты в Грузии, в том числе в области инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и туризма.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, 19 мая в ходе встречи с президентом Конгресса Батет стороны обсудили отношения между двумя странами по парламентскому направлению и вопрос организации совместного форума экономических комитетов законодательных органов двух стран.

На встрече стороны также акцентировали внимание на роли Грузии в регионе и будущих шагах, которые будут способствовать углублению экономического сотрудничества между двумя странами.

Перед официальными встречами глава правительства Грузии вместе с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией открыли международную туристическую выставку FITUR 2021. На церемонии открытия также присутствовал генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

