Глава Парламента Грузии продолжает визит в Брюссель

Председатель Парламента Грузии Каха Кучава продолжает свой визит в Брюссель 16-20 мая, где он уже встретился с президентом Европарламента Давидом Сассоли, несколькими ведущими депутатами Европарламента, комиссаром по политике европейского соседства и расширению ЕС Оливером Вархей и заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанна.

19 мая на встрече с заместителем генерального секретаря в Штаб-квартире НАТО Каха Кучава обсудил планы дальнейшего сотрудничества между Грузией и альянсом. После встречи спикер Парламента отметил, что для нас важно как можно скорее достичь нашей цели членства в НАТО, «будь то с ПДЧ (План действия к членству) или без ПДЧ».

На встрече с комиссаром ЕС Оливером Вархей 19 мая обсуждались планы на будущее отношений между ЕС и Грузией, а также углубление связей между Грузией и ЕС через Черное море. «Мы подчеркнули важность выполнения политического Соглашения от 19 апреля», — написал еврокомиссар в Твиттере, подтвердив поддержку ЕС усилиям Грузии по реформам, а также по восстановлению экономики и борьбе с пандемией Ковид-19.

По словам Кахи Кучава, во время встречи с Давидом Сассоли он попросил президента Европарламента прислать наблюдательную миссию на выборы в органы местного самоуправления 2021 года. Со своей стороны, президент Европарламента приветствовал «решение всех политических сил в Грузии построить сильный Парламент и ослабить политическую напряженность».

Вчера спикер Парламента встретился с председателем Комитета по внешним отношениям Европарламента Дэвидом Макаллистером. По словам Кахи Кучава, Комитет по внешним отношениям поддерживает, чтобы Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году и «желает», чтобы Грузия «продемонстрировала прогресс» в этом контексте.

18 мая глава Парламента встретился с руководителем Делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте Мариной Кальюранд и докладчиком по Грузии Свеном Миксером. По словам Кучава, депутаты Европарламента выразили надежду, что грузинские политики смогут разговаривать друг с другом и решать проблемы в «парламентском измерении». По его словам, «депутаты Европарламента надеются, что это (посредничество ЕС) было последним вмешательством» для разрешения политического кризиса в Грузии.

«Я рада вновь заявить о своей полной поддержке демократических реформ в Грузии, а также ее европейских и евроатлантических устремлений», — написала Кальюранд в Twitter после встречи с Кахой Кучава.

