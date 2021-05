Председатель Парламента Грузии находится с визитом в Брюсселе

Председатель Парламента Грузии Каха Кучава посещает Брюссель 16-20 мая, где уже встретился с вице-президентом Европарламента Кларой Добрев и президентом Палаты представителей Бельгии Элианом Тилио.

На встрече с вице-президентом Европарламента 17 мая стороны обсудили заявку Грузии на членство в ЕС, которую она намерена подать в 2024 году. В беседе также была затронута важность «своевременного и полного выполнения» документа, подготовленного при посредничестве президента Совета Европы. «Мы говорили о том, какой путь будет завтра», — сказал глава Парламента, добавив, что Грузия должна выполнить свои обязательства по соглашению, а также сформировать «современную европейскую политическую культуру».

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, во время встречи с президентом Палаты представителей Бельгии Элианом Тилио «был отмечен туристический и экономический потенциал Грузии, в том числе, внимание было акцентировано на иностранные инвестиции».

Каху Кучава в Брюсселе сопровождают вице-спикер Леван Иоселиани и председатель Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.

