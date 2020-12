Сотрудники МВД задержали 9 наркоторговцев

По сообщению МВД Грузии от 30 декабря, в поселении Поничала в Тбилиси правоохранители задержали 9 наркоторговцев по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств в крупных размерах.

По сообщению ведомства, в ходе расследования выяснилось, что обвиняемые систематически продавали наркотические средства. В то же время правоохранители несколько раз провели контрольную закупку «героина» у них и снимали процесс закупки на видео.

По заявлению МВД, при обыске домов задержанных в качестве вещественных доказательств полиция изъяла приготовленные к реализации «героин», «метадон», а также деньги и мобильные телефоны.

Дело расследуется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения, хранения и продажи наркотических средств в особо крупных размерах группой лиц и наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.

По данным Министерства внутренних дел, в течение 2020 года ведомство задержало в общей сложности 71 наркодилера, привлекло к ответственности 16 человек, вовлеченных в торговлю наркотиками через Интернет, закрыло 13 интернет-магазинов, реализующих наркотики, и выявило лабораторию по производству психоактивных веществ. Кроме того, также изъяла 89 кг героина, 1 кг кокаина, 7 000 таблеток суботекса и 6,5 кг психоактивных веществ.

