Илья Дарчиашвили (слева) и Ираклий Гарибашвили (справа), 10 марта, 2021 г. Фото: gov.ge
Новости

Назначен новый руководитель Администрации правительства

10/03/2021 - 12:55
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 10 марта новым главой Аппарата правительства назначил Илью Дарчиашвили, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше.

На этой должности Дарчиашвили сменил Кахабера Кемоклидзе, который ушел в отставку примерно через двадцать дней после его назначения, вскоре после того, как Георгий Гахария покинул должность премьер-министра 24 февраля.

В 2016-2017 годах Дарчиашвили был заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии, а в 2015 году – был исполнительным директором Фонда муниципального развития. Он также занимал различные дипломатические должности.

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10/03/2021 - 12:55
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