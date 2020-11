Суд вынес первый приговор по делу Шакарашвили и признал виновными 6 человек

Мцхетский районный суд 13 ноября вынес первый приговор по делу футболиста Георгия Шакарашвили и признал виновными шестерых из 17 задержанных, в том числе одного несовершеннолетнего.

Суд полностью согласился с доказательствами, представленными стороной обвинения, и признал троих из шести обвиняемых виновными в организации и участии в групповом насилии (части 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса); Еще один обвиняемый был признан виновным в соучастии в групповом насилии по части второй статьи 225 Уголовного кодекса, а двое подозреваемых были признаны виновными судом в незаконном лишении свободы и участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 и часть 3 статьи 143). Еще одно слушание по делу в суде назначено на 20 ноября, на котором суд рассмотрит вопрос об избрании сроков наказания для осужденных.

Обвинения касаются эпизодов преступления, когда небольшая группа молодых людей, участвовавших в первоначальном насилии в Мцхета, позвала помощь из Тбилиси с целью мести, которые нанесли жертвам словесные и физические оскорбления, а одного из них, когда тот пытался скрыться, похитили незаконно.

По делу Шакарашвили задержано всего 17 человек. Пятерым из них в августе этого года прокуратура утяжелила обвинения по статье умышленного убийства.

По версии прокуратуры, Шакарашвили при попытке бегства был пойман пятью нападавшими, жестоко избит и брошен в реку Арагви, в результате чего он скончался.

Обвинения против других 12 задержанных включают организацию и участие в групповом насилии, а также незаконное лишение свободы и групповое насилие.

Тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было найдено 22 июня, через четыре дня после его исчезновения, в реке Арагви, недалеко от города Мцхета.

