Прокуратура утяжелила обвинения пятерым задержанным по делу Шакарашвили по статье умышленного убийства

Генеральная прокуратура Грузии 11 августа утяжелила обвинения против 5 из 17 задержанных по делу о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили по статье умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

По информации следственного ведомства, 18 июня во время вечеринки в загородном доме в городе Мцхета на почве словесного спора был избит один из гостей, который позже прибыл в Тбилиси и с целью мести, вместе со своими друзьями отправился в Мцхета на автомобилях Toyota Camry и Mercedes. В то же время он получал информацию о ситуации на вечеринке от двух друзей, оставшихся на месте.

По заявлению прокуратуры, после произошедшего противостояния, большинство присутствующих на вечеринке, в том числе Шакарашвили вместе несколькими лицами, покинули здание дома и направились с сторону Тбилиси пешком. По заявлению следствия, детали их перемещения направляющимся из Тбилиси в Мцхета мстителям сообщали двое из вышеупомянутых друзей избитого лица.

По сведениям следствия, 19-летний футболист и сопровождающие его лица впервые подверглись нападению со стороны пассажиров автомобиля Mercedes, которые избили сопровождавших Шакарашвили и в течение нескольких минут покинули место происшествия. Сам Шакарашвили помог бежать и спастись.

После первого инцидента Шакарашвили и сопровождающие его лица продолжили идти в сторону Тбилиси пешком, во время чего им дорогу подсек автомобиль Toyota Camry, пассажиры которого нанесли идущим пешком словесные оскорбления.

«Чтобы избежать ожидаемого насилия, Георгий Шакарашвили и сопровождавшие его лица убежали на автобан к мосту Арагви в западном направлении, перебежали мост Арагви, пересекли автомобильную дорогу и продолжили бег в западном направлении», — говорится в заявлении прокуратуры.

По заявлению следственного органа, пассажиры Toyota преследовали беглецов, некоторым из которых удалось скрыться, а Шакарашвили продолжал бежать. Под мостом Арагви пятеро преследователей заблокировали Шакарашвили дорогу с двух сторон и не дали ему сбежать.

После этого Шакарашвили убежал в сторону ущелья там же рядом, с левой стороны дороги, но от него не отстали, преследовали его до конца, избили его у берега реки Арагви, нанеся ему множественные физические повреждения и «жестоко избитого» выбросили в реку Арагви, после чего он скончался.

На основании промежуточного заключения судебно-медицинской экспертизы прокуратура пишет, что телесные повреждения Шакарашвили были нанесены плотными тупыми предметами.

Следственный орган опубликовал сегодня дополнительный видеоматериал по делу, а также реконструировал эпизод убийства Шакарашвили.

Всего в связи со смертью 19-летнего футболиста задержаны 17 человек. Пятерым из них, обвиняемым в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, грозит от 13 до 17 лет лишения свободы в случае признания виновным.

Что касается остальных 12, следствие обвиняет их в групповом насилии, организации группового насилия и участии в этом насилии, а также в незаконном лишении свободы, которое карается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)