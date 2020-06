Суд избрал предварительное заключение 17 лицам по делу Шакарашвили

Мцхетский районный суд 28 июня избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение 17 лицам, задержанным по делу о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили из футбольного клуба «Сабуртало».

Подозреваемые обвиняются в организации и участии в групповом насилии, незаконном лишении свободы и групповом насилии в отношении двух или более лиц. Полиция сообщила о задержании 17 человек 26 июня.

Молодой футболист Георгий Шакарашвили исчез в ночь с 18 на 19 июня после того, как празднование дня рождения в частном доме, снятом его другом в городе Мцхета, переросло в словесное и физическое противостояние между двумя группами молодых людей. Согласно сообщениям, один из друзей Шакарашвили был пойман одной группой, когда жертва и его друзья пытались сбежать с территории, прилегающей к реке Арагви.

22 июня, после нескольких дней интенсивных поисково-спасательных мероприятий, тело Шакарашвили было найдено в русле реки Арагви.

По информации Министерства внутренних дел, в случае признания вины подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет; однако, квалификация дела может измениться, и обвинения могут быть отягчены.

Распространяются различные версии причин смерти молодого человека, но судебная экспертиза продолжается до сих пор и детали произошедшего остаются неясными.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)