Один человек задержан за дачу ложных показаний по делу Шакарашвили; Опубликовано заключение второй экспертизы

Прокуратура Грузии заявила 3 сентября, что один человек был задержан за дачу ложных показаний по делу 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Согласно заявлению, задержанный предоставил правоохранительным органам ложную информацию, чтобы публично заявить о себе и продвинуться в журналистской карьере.

По сообщению прокуратуры, 15 июля указанное лицо рассказал СМИ сфабрикованную историю, якобы был свидетелем беседы четырех лиц, связанных со смертью Шакарашвили. По заявлению прокуратуры, задержанного уже трижды допрашивали и выяснили, что в то время, когда он якобы был свидетелем разговора других лиц, на самом деле он находился дома.

По сообщению прокуратуры, предъявленное обвинение предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Тело 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили было найдено 22 июня в реке Арагви недалеко от Мцхета. Вскоре по делу прокуратура задержала 17 человек. Согласно первому заключению экспертизы, опубликованному 10 июля, причиной смерти Шакарашвили стало удушье от утопления. В заключении было сказано, что незадолго до смерти молодой человек получил травмы в области головы, лица, правого локтя и плеча, живота, паха и таза.

11 августа прокуратура утяжелила обвинения пятерым из 17 задержанных по делу лиц по статье умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах групповым образом.

Второе заключение экспертизы

3 сентября прокуратура опубликовала еще одно заключение судебно-медицинской экспертизы, исходя из общественных интересов.

Криминальный департамент Министерства внутренних дел 14 июля обратился в Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули с 14 дополнительными вопросами для выяснения деталей смерти Шакарашвили. В частности, МВД интересовалось, как долго тело молодого футболиста находилось в воде и в какое время точно до смерти он получил травмы.

Согласно сообщению, серьезные травмы на голове Шакарашвили могли вызвать сотрясение мозга, что ограничило бы его способность двигаться и перемещаться. В документе также говорится, что травмы были нанесены за 10-20 минут до его смерти, а тело игрока находилось в воде в течение 3-4 дней, прежде чем его нашли правоохранители.

«Это заключение в совокупности с другими доказательствами по делу однозначно подтверждает правдивость выдвинутых обвинений — факт убийства Гиоргия Шакарашвили обвиняемым», — заявила прокуратура.

