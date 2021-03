Друзья Грузии призывают власти освободить Нику Мелия

Друзья Грузии, в том числе 23 международных представителя в открытом письме заявили, что они «глубоко обеспокоены» недавними политическими событиями в Грузии, включая решение властей «атаковать офис ведущей оппозиционной партии и задержать ее лидера».

По словам подписантов, освобождение Ники Мелия и текущий политический кризис, в том числе однопартийный парламент, не только препятствуют прогрессу в решении проблем безопасности, экономики и здравоохранения, особенно в условиях пандемии, но и «наносят ущерб международному имиджу и репутации Грузии, как стабильного партнера в регионе».

Подписавшие заявляют, что первый шаг должны сделать именно власти и освободить лидера оппозиции.

Друзья Грузии также призвали оппозицию использовать возможности, предоставляемые ЕС и другими потенциальными посредниками в переговорах с правящей партией, и найти выход, который позволит им использовать свои мандаты и укрепить демократию в Грузии. Они также подчеркнули, что оппозиция имеет право на то, чтобы их утверждения о нарушениях на выборах были рассмотрены справедливо и открыто.

Отметив, что «одним из самых сильных международных активов Грузии является доброжелательность к ней», авторы письма призвали как власть, так и оппозицию «не растрачивать эту доброжелательность и демонстрировать свою приверженность демократии, диалогу и уважению прав человека».

Наряду с другими лицами свои подписи под письмом поставили: Томас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии; Ян Келли, Уильям Кортни, Ричард Майлз и Кеннет Яловиц, бывшие послы США в Грузии; Пер Эклунд и Александра Холл Холл, бывшие послы ЕС и Великобритании в Грузии; Майкл Макфол, бывший посол США в России; Лора Торнтон, бывший директор НДИ США в Грузии; Также эксперты – Джонатан Ман, Сванте Корнелл, Люк Коффи, Фрэнсис Фукуяма, Курт Уолкер и бывший заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза.

