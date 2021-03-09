Друзья Грузии призывают власти освободить Нику Мелия
Друзья Грузии, в том числе 23 международных представителя в открытом письме заявили, что они «глубоко обеспокоены» недавними политическими событиями в Грузии, включая решение властей «атаковать офис ведущей оппозиционной партии и задержать ее лидера».
По словам подписантов, освобождение Ники Мелия и текущий политический кризис, в том числе однопартийный парламент, не только препятствуют прогрессу в решении проблем безопасности, экономики и здравоохранения, особенно в условиях пандемии, но и «наносят ущерб международному имиджу и репутации Грузии, как стабильного партнера в регионе».
Подписавшие заявляют, что первый шаг должны сделать именно власти и освободить лидера оппозиции.
Друзья Грузии также призвали оппозицию использовать возможности, предоставляемые ЕС и другими потенциальными посредниками в переговорах с правящей партией, и найти выход, который позволит им использовать свои мандаты и укрепить демократию в Грузии. Они также подчеркнули, что оппозиция имеет право на то, чтобы их утверждения о нарушениях на выборах были рассмотрены справедливо и открыто.
Отметив, что «одним из самых сильных международных активов Грузии является доброжелательность к ней», авторы письма призвали как власть, так и оппозицию «не растрачивать эту доброжелательность и демонстрировать свою приверженность демократии, диалогу и уважению прав человека».
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