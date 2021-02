Министры иностранных дел стран Балтии отреагировали на кризис в Грузии

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы Эва-Мария Лииметс, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис 25 февраля выразили «серьезную озабоченность» политической ситуацией в Грузии и призвали «все политические силы сдержанности, деэскалации ситуации и поиску конструктивного выхода».

В совместном заявлении министры иностранных дел подчеркнули «критическую важность верховенства закона и политического диалога в разрешении текущего кризиса».

Министры выразили обеспокоенность в связи с задержанием председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия и заявили, что это создает угрозу возможности диалога между правящей партией и оппозицией.

Отметив, что они поддерживают стремление Грузии к интеграции в ЕС и НАТО, министры иностранных дел трех стран подчеркнули «важность политической стабильности для достижения этих амбициозных внешнеполитических целей».

