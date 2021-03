Президент Европейского совета встретился с официальными лицами Грузии

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который посещает Тбилиси с 28 февраля по 2 марта, встретился сегодня с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Выступая на совместной пресс-конференции в Президентском дворце, президент Зурабишвили заявила, что Грузии нужна внутренняя стабильность, примирение и диалог, чтобы получить все дивиденды на пути в ЕС. По ее словам, все политические партии должны взять на себя ответственность за это.

По словам президента Грузии, на встрече говорили, что ЕС нуждается в большей стабильности, демократии и экономическом развитии со стороны Грузии в связи с тем, что ситуация в регионе изменилась. «Необходимо, чтобы Грузия и дальше усилилась и укрепилась, как остров стабильности и демократии», – заявила президент Грузии.

Со своей стороны Шарль Мишель отметил, что его визит в Грузию проходит на фоне углубляющегося политического кризиса, который вызывает «большую озабоченность» в Евросоюзе. «ЕС призывает стороны активизировать усилия по деэскалации ситуации и поиску общего языка», – сказал он.

«Мы поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность в регионе, который, как нам известно, является сложным», – заявил президент Европейского совета. В свою очередь, ЕС ожидает, что Грузия продолжит реформы, в том числе в отношении независимости судебной системы.

После встречи с президентом Зурабишвили Шарль Мишель встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По сообщению Администрации правительства, стороны обсудили текущие политические события в стране и подчеркнули важность конструктивного диалога.

«Визит является ярким доказательством того, что наш регион имеет стратегическое значение для Евросоюза. Мы обсудили ряд вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию», – написал Гарибашвили в Твиттере после встречи.

Президент Европейского совета, который прибыл в Тбилиси из Кишинева 28 февраля, встретится сегодня с председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами оппозиции. 2 марта он отбудет из Тбилиси в Киев.

Визит президента Европейского совета в Грузию проходит на фоне углубляющегося поствыборного кризиса в стране после того, как полиция задержала председателя оппозиционного единого национального движения Нику Мелия в результате спецоперации, проведенной 23 февраля в офисе партии.

