После встречи с Шарлем Мишелем оппозиция заговорила о проведении плебисцита по поводу новых выборов

Политические лидеры оппозиции после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заговорили о проведении плебисцита по новым выборам в качестве компромисса с их стороны для смягчения политического кризиса в стране.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил СМИ, что Шарль Мишель сам будет участвовать в переговорах между оппозицией и правящей командой, и что вопрос политического кризиса в Грузии «будет поднят на высокий уровень ЕС». «Альтернативные предложения по соглашению представит и сама сторона ЕС», – добавил он.

По словам одной из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили, председатель Европейского совета пообещал оппозиции, что «ЕС будет чрезвычайно активно участвовать в поисках выхода из этого политического кризиса» и «окажет на давление всеми возможными путями, в том числе и на власть». «(В этом отношении) ЕС имеет геополитический и геостратегический интерес в нашей стране», – добавила она.

Лидеры оппозиции единогласно заявили после встречи, что они по-прежнему привержены требованию освобождения из заключения председателя Единого национального движения Ники Мелия и одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа. В то же время запланированные акции протеста остаются в силе.

Оппозиция перед третьим раундом переговоров с правящей командой, в декабре 2020 года впервые озвучила идею проведения плебисцита параллельно с выборами в местные органы власти 2021 года. Тогда председатель Парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который представлял Грузинскую мечту на переговорах, отверг эту идею, заявив, что правящая команда категорически исключает любую версию проведения новых выборов, включая и идею плебисцита.

Большинство оппозиционных партий не признают результаты парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года, из-за их «фальсификации» и бойкотируют Парламент. Переговоры с участием иностранных посредников для выхода из политического тупика были остановлены в декабре прошлого года. Существующий кризис усугубился задержанием лидера оппозиционного Национального движения Ники Мелия.

