Президент Гитанас Науседа: Литва готова к посредничеству

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 25 февраля, что Литва готова выступить в качестве посредника между правящей партией Грузии и оппозицией, чтобы стороны могли провести диалог и прийти к консенсусу.

Отметив, что «развивавшиеся в последнее время события в Грузии и задержание лидера оппозиционной партии вызвали большую озабоченность», президент Науседа сказал, что «Литва продолжает поддерживать евроатлантический курс Грузии» и поможет всем усилиям для преодоления политического кризиса.

По его словам, «амбициозные цели Грузии по европейской и евроатлантической интеграции» требуют конструктивного диалога со всеми политическими партиями.

Он также вспомнил о захвате Демократической Республики Грузия советской Россией и подчеркнул, что его страна понимает ту «огромную боль, которую причинили оккупация и репрессии».

Президент Литвы заявил, что Вильнюс по-прежнему решительно поддерживает решение Грузии «противостоять российской оккупации, которая продолжается и сегодня». По его словам, Литва «решительно поддерживает» стремление Грузии стать членом трансатлантической семьи.

