Саломе Зурабишвили поговорила с президентом Литвы в видео-формате

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 февраля провела беседу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседа в видео-формате.

По словам Саломе Зурабишвили, лидеры двух стран обсудили «необратимое движение Грузии к евроатлантической интеграции» и подчеркнули важность поддержки международных партнеров, в том числе Литвы.

Со своей стороны, президент Науседа написал в Twitter, что в ходе беседы он выразил поддержку со стороны Литвы стремлениям Грузии вступить в Европейский Союз и НАТО. По его словам, стороны обсудили амбициозную повестку дня партнерства на предстоящем саммите Восточного партнерства, а также меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)