Президент Грузии Саломе Зурабишвили разговаривала со своим литовским коллегой в видео-формате, 22 февраля, 2021 г. Фото: Twitter/Salome Zourabichvili
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Саломе Зурабишвили поговорила с президентом Литвы в видео-формате

22/02/2021 - 21:07
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 февраля провела беседу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседа в видео-формате.

По словам Саломе Зурабишвили, лидеры двух стран обсудили «необратимое движение Грузии к евроатлантической интеграции» и подчеркнули важность поддержки международных партнеров, в том числе Литвы.

Со своей стороны, президент Науседа написал в Twitter, что в ходе беседы он выразил поддержку со стороны Литвы стремлениям Грузии вступить в Европейский Союз и НАТО. По его словам, стороны обсудили амбициозную повестку дня партнерства на предстоящем саммите Восточного партнерства, а также меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

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22/02/2021 - 21:07
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