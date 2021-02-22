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Саломе Зурабишвили поговорила с президентом Литвы в видео-формате
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 февраля провела беседу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседа в видео-формате.
По словам Саломе Зурабишвили, лидеры двух стран обсудили «необратимое движение Грузии к евроатлантической интеграции» и подчеркнули важность поддержки международных партнеров, в том числе Литвы.
Со своей стороны, президент Науседа написал в Twitter, что в ходе беседы он выразил поддержку со стороны Литвы стремлениям Грузии вступить в Европейский Союз и НАТО. По его словам, стороны обсудили амбициозную повестку дня партнерства на предстоящем саммите Восточного партнерства, а также меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями.
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