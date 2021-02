Комиссия по коммуникациям и депутат Придон Инджия обвиняют друг друга в нарушении закона

Комиссия по коммуникациям обвинила депутата Парламента Придона Инджия в том, что он использует парламентскую трибуну в пользу своих бизнес-интересов и занимает руководящую должность в бизнес-компании в нарушение закона.

Обвинения прозвучали после того, как во время выступления на заседании парламентского Комитета по экономической политике депутат от партии Европейских социалистов Придон Инджия заявил 17 февраля, что Парламент должен изучить работу Комиссии по регулированию коммуникаций. По его словам, в отношении регулятора есть определенные вопросы. Депутат также отметил, что масштаб этих нарушений может потребовать создания специальной следственной комиссии.

В заявлении, опубликованном 23 февраля, Комиссия по коммуникациям обвинила Придона Инджия в использовании парламентской трибуны в своих бизнес-интересах, отметив, что у него есть прямой конфликт интересов, поскольку Инджия и его близкие родственники владеют акциями и занимают руководящие должности в нескольких юридических компаниях, авторизованных в сфере электронной коммуникации, которые представляют собой субъекты, относящиеся к регулированию Комиссии по коммуникациям Грузии».

Комиссия по коммуникациям заявила, что Придон Инджия является членом Наблюдательного «Систем Нет», что является прямым нарушением Закона Грузии «О конфликте интересов и коррупции в публичном учреждении», согласно которому, «публичный служащий не имеет права быть постоянным руководителем субъекта предпринимательской деятельности и членом контролирующих, наблюдательных и ревизионных органов».

Комиссия подчеркнула, что депутат нарушил Кодекс этики Парламента с помощью «вводящих в заблуждение заявлений», которые она охарактеризовала, как «попытку посягнуть» на гарантированную Конституцией независимость Комиссии по коммуникациям.

В ответ на заявление Комиссии по коммуникациям Инджия назвал выдвинутые против него обвинения «абсурдными» и сказал, что он ушел в отставку со всех должностей в соответствии с законом. По его словам, нарушения комиссии обходятся Государственному бюджету в 6 миллионов лари.

25 февраля комиссия опубликовала еще одно заявление о том, что Инджия занимает должность в частной компании, отметив, что выписка из Публичного реестра свидетельствует, что он пытался скрыть нарушение закона со своей стороны, поскольку покинул занимаемую должность 24 февраля, после того, как комиссия сделала свое первое заявление.

По информации Публичного реестра, Придон Инджия покинул должность в Наблюдательном совете «Систем Нет» 24 февраля, вместо предусмотренного 10-дневного срока после получения депутатского мандата. Комиссия заявляет, что «близкие родственники» Инджия по-прежнему занимают должности, что является «нарушением закона».

Придон Инджия вошел в парламент после парламентских выборов в октябре 2020 года, несмотря на бойкот, объявленный его бывшей партией – Альянсом патриотов. Позже он покинул партию и вместе с тремя бывшими членами той же партии создал новую партию – Европейские социалисты. Все эти четверо депутатов представляли т.н. бизнес-крыло Альянса патриотов. Ранее, в 2002-2004 годах, Инджия был депутатом от Лейбористской партии. Еще ранее, в 1995–1998 годах, во время президентства Эдуарда Шеварднадзе занимал пост министра связи.

