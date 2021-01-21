Заседание правительства Грузии, 21 января, 2021 г. Фото: Facebook/Georgian Government
Новости

Георгий Гахрия назначил вице-премьеров

21/01/2021 - 15:35
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вновь назначил министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили первым вице-премьером на заседании правительства 21 января. На пост еще одного вице-премьера Гахария назначил министра иностранных дел Давида Залкалиани.

Премьер-министр подчеркнул, что важными направлениями плана действий правительства Грузии являются постковидное экономическое восстановление, структурная реформа экономики, деоккупация, углубление двусторонних отношений со стратегическими партнерами и подача заявки на полноправное членство в ЕС к 2024 году.

Майя Цкитишвили занимает пост министра регионального развития и инфраструктуры с апреля 2018 года. За этот период она также является вице-премьером. Ранее, в 2012-2018 годах, она возглавляла Администрацию правительства.

До назначения министром иностранных дел в 2018 году Давид Залкалиани был первым заместителем министра иностранных дел в 2012-2014 годах. В 2015-2016 годах Залкалиани занимал должность исполнительного директора Фонда Левана Микеладзе. В 2016 году он снова занял пост первого заместителя министра иностранных дел.

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21/01/2021 - 15:35
3 1 minute read

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