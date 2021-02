Депутаты Грузинской мечты критикуют «эмоционального» омбудсмена за заявление о Нике Мелия

Депутаты правящей Грузинской мечты 23 февраля подвергли критике народного защитника Нино Ломджария после того, как она назвала задержание лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия «позорным» действием. Ломджария заявила, что задержание Мелия приведет к «отчуждению и отдалению Грузии от западного мира».

Председатель фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе заявил, что Ломджария пирдется обосновывать в Парламенте, что послужило основанием для ее такого «эмоционального» заявления.

Вице-спикер Парламента Гия Вольский также сказал, что омбудсмену «лучше воздерживаться от эмоциональных выкриков и оценивать ситуацию с юридической точки зрения… превысила ли полиция силу, было ли верное решение суда правильным».

«Народный защитник является нацзащитником (защитником Национального движения – ред.)», – сказал Вольский, обвинив Ломджария в том, что она закрывает глаза на публичные оскорбления в адрес государственных служащих.

Депутат от Грузинской мечты, бывший министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что не считает народного защитника «серьезным и компетентным» человеком, отметив, что Ломджария не встречается с другими с заключенными, кроме политиков. У Цулукиани возникли противоречия с омбудсменом еще будучи министром юстиции, когда Пенитенциарная служба Министерства юстиции опубликовала видеоматериал, отражающий встречу между представителями народного защитника и заключенными.

Ломджария ответила на заявление Вольского во время посещения офиса ЕНД после проведенной там полицейской спецоперации: «Я также являюсь защитником, в том числе, и Национального движения, потому что народный защитник, в первую очередь должен защищать людей, которые больше всего нуждаются в защите, и я думаю, что сегодня оппозиция, и особенно Национальное движение нуждается в защите».

Депутаты Грузинской мечты, в том числе Гия Вольский, не знают мандата народного защитника, – заявила Ломджария позже, когда побывала в Руставской тюрьме, чтобы посетить там Нику Мелия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)