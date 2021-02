Хельсинкская комиссия США призывает к освобождению Мелия и диалогу

Лидеры Хельсинкской комиссии США, конгрессмены Элси Хастингс и Джо Уилсон, а также сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин в совместном заявлении отметили, что штурм на офис оппозиционного Единого национального движения и «произвольное задержание» лидера ЕНД ники Мелия не содействует демократическому прогрессу.

Отметив, что Грузия как государство-участник ОБСЕ «взяла на себя обязательство уважать демократические институты, права человека и верховенство закона», они призвали власти Грузии освободить Нику Мелия, произвести деэскалацию кризиса и начать диалог вместо агрессии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)