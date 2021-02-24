Новости
Хельсинкская комиссия США призывает к освобождению Мелия и диалогу
Лидеры Хельсинкской комиссии США, конгрессмены Элси Хастингс и Джо Уилсон, а также сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин в совместном заявлении отметили, что штурм на офис оппозиционного Единого национального движения и «произвольное задержание» лидера ЕНД ники Мелия не содействует демократическому прогрессу.
Отметив, что Грузия как государство-участник ОБСЕ «взяла на себя обязательство уважать демократические институты, права человека и верховенство закона», они призвали власти Грузии освободить Нику Мелия, произвести деэскалацию кризиса и начать диалог вместо агрессии.
По теме:
- Сенаторы и конгрессмены США: задержание Мелия вызывает «сильную тревогу»
- США «глубоко обеспокоены» задержанием Ники Мелия
- Посольство США: Грузия отступила назад на пути демократии
- США правительству Грузии: «Действуйте в соответствии с евроатлантическими устремлениями»
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)