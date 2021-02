Неправительственные организации осуждают задержание Ники Мелия

Двадцать две неправительственные организации осудили задержание лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия 23 февраля. Мелия был задержан сегодня утром в результате спецоперации, проведенной в офисе оппозиционной партии.

НПО заявили, что это решение правительства «еще больше обострит существующий политический кризис в стране», в то время как «власти Грузии могли разрядить ситуацию правовыми и ненасильственными методами».

«Жаль, что власти не дождались рассмотрения жалобы Мелия в Апелляционном суде и не проявили воли к разрядке сложной ситуации и проведения политического процесса в мирной обстановке», – говорится в совместном заявлении грузинских НПО.

«Естественно, что правящая сила несет полную ответственность за последующее обострение процессов. Учитывая, что власти однозначно идут по пути эскалации, трудно ожидать от них адекватного решения», – заявили НПО.

Отметив, что задержание Ники Мелия является продолжением агрессивной риторики новоизбранного премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, НПО заявили, что это решение правительства Грузии «нанесло существенный ущерб международной репутации страны» и может «нанести непоправимый ущерб» стране.

НПО подчеркнули важность предотвращения дальнейшей поляризации и гражданского противостояния, и призвали международных партнеров Грузии отреагировать на произошедшее соответствующим образом.

«Сегодня, как никогда, Грузия нуждается в поддержке наших западных партнеров, поскольку в случае дальнейшего обострения ситуации страна может потерять все завоевания, достигнутые в период независимости», – говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)