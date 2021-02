Задержание Ники Мелия комментируют политики

Сотрудники правоохранительных органов сегодня утром задержали председателя оппозиционного Единого национального движения Нику Мелия в результате спецоперации, проведенной в офисе партии. За спецоперацией силовиков последовали противоречивые оценки со стороны представителей правящей партии и оппозиции и взаимные обвинения в радикализации процессов.

Лидеры правящей команды акцентировали внимание на исполнение законного решения суда по «высшим стандартам» и в очередной раз обвинили оппозицию в «деструктивных» действиях. В оппозиции подвергли критике власти Грузинской мечты за штурм на офис крупнейшей оппозиционной политической партии и приравняли правящую команду к правительству Путина.

«Civil Georgia» предлагает разные отличающиеся оценки по поводу задержания Ники Мелия от представителей Грузинской мечты и лидеров оппозиции.

Комментарии представителей правящей команды

Ираклий Гарибашвили – премьер-министр: «Сегодня мы стали свидетелями того, что мы являемся правовым, сильным государством. У нас сильная полиция, у нас очень эффективный министр внутренних дел. Хочу искренне поблагодарить господина Гомелаури и всю полицию за то, что они защитили достоинство нашего государства, стабильности нашего государства. Ника Мелия является криминалом, он осужден по другому делу, и суд установил, что он является криминалом. Г-н Мелия был осужден по делу о банкротстве «Карту банка». Это второе дело, по которому он был задержан полицией сегодня утром в результате спецоперации, проведенной на профессиональном уровне, связано с организацией штурма (Парламента), который он и его соорганизаторы спланировали и решили проверить на прочность наше государство. Мы строим правовое государство, в котором все граждане, независимо от их политической принадлежности или вкусов, обязаны и будут обязаны подчиняться исполнению закона. Мы будем защищать право всех граждан выражать свое мнение, но с оговоркой, что это должно быть в рамках Конституции и закона».

Арчил Талаквадзе – председатель Парламента: «Когда объявляешь себя вне закона, когда говоришь, что насильственное нападение на правовой порядок и конституционные институты страны является нормальным, и это пытаешься преподнести, как свободу выражения, ответ в любом демократическом государстве таков, что произошло в этом случае. Это исполнение законного решения суда. Государство в рамках закона было максимально компромиссным, и Нике Мелия была предложена выплата залог, в ином случае он заранее знал, что ему грозит заключение. Очевидно, что он сознательно выбрал самый провокационный путь. Сегодня мы увидели, что правоохранительные структуры без излишней силы выполнили свои обязанности. Ника Мелия предстанет перед справедливым судом и там получит возможность представить свои аргументы. В связи с произошедшим и той эскалацией, которая имела место до сих пор, политическая ответственность возлагается на членов команды Ники Мелия из радикальной оппозиции. Я, как председатель Парламента, еще раз обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, у которых есть претензия, что они являются здоровой политической силой – следующим шагом к деэскалации процесса является участие в парламентском процессе».

Каха Каладзе – мэр Тбилиси/генеральный секретарь Грузинской мечты: «К счастью, во время ареста (Мелия) никто не пострадал, что очень важно. К сожалению, следует отметить, что сегодняшний день показал нам, что даже после 100 лет оккупации мы все еще не смогли согласовать элементарные государственные принципы. К сожалению, мы все еще не восполнены уважением к закону, что автоматически вызывает неуважение друг к другу и к государству. И сейчас, и в будущем альтернативы диалогу и нормальным цивилизованным отношениям нет. Радикализм и радикализация должны закончиться в этой стране. Основная задача нашей команды – как можно скорее стать членом большой семьи, которая называется Европой. Это неправильно, что мы свернули с этого пути».

Комментарии представителей оппозиции

Хатиа Деканоидзе – Единое национальное движение: «Сегодня режим Бидзины Иванишвили и негодяй Гарибашвили решили, что в день рождения советской армии они окончательно превратятся в большевистский режим. Сегодня весь мир увидел, что на здание основной оппозиционной силы был штурм для того, чтобы задержать председателя нашей партии Нику Мелия, но я хочу пообещать всем, что Ника (Мелия) будет свободен и наша Родина будет свободной. Это будет очень скоро. Мы не боимся Родионовых, Гавриловых, русских, большевиков, олигархов. Мы продолжим борьбу, и борьба будет до победы».

Давид Бакрадзе – Европейская Грузия: «Эта власть представляет угрозы не для Ники Мелия, Дато Бакрадзе, оппозиции, эта власть представляет угрозу для каждого гражданина этой страны. Это не борьба оппозиции, которая хочет, чтобы наши дети жили в нормальной стране, независимо от политических взглядов, мы должны защищать те ценности, что Грузия не должна быть страной, которая сегодня будет рассматриваться в контексте путинской России и Беларуси Лукашенко. Сотни спецназовцев, которые ворвались в офис оппозиции – это кадры, которые мы видели из путинской России и из Беларуси Лукашенко. Поэтому Грузия не должна быть ни путинской Россией, ни Беларусью Лукашенко. Грузия должна быть европейской демократией, и будет ли она такой, зависит от каждого человека, который сейчас сидит перед экранами телевизоров».

Мамука Хазарадзе – Лело за Грузию: «Я призываю всех, друзей нашей страны, иностранных дипломатов, гражданский сектор, что сегодня, как никогда, это не эмоциональное заявление, эта тема касается завтрашнего дня нашей страны, в этой стране будет демократия, свобода для наших детей, или наша страна станет губернией России. Конкретные требования заключаются в том, чтобы освободить Ника Мелиа, освободить политзаключенных и назначить досрочные выборы. Речь идет не (только) о какой-либо конкретной политической силе или ее лидере, речь идет о том, как будет развивается страна».

Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – Демократическое движение: «Я до сих пор не могла представить себе такое невежество со стороны этой власти, что они отметят сегодняшний день, 23 февраля, штурмом офиса оппозиционной партии. Все должны очень хорошо понимать, что то, что произошло здесь сегодня, в офисе (Национального движения), где не было ни оружия, ни вооруженных людей, ни противостояния, которое угрожало стране и стабильности страны, и спецназ входит с применением силы. Это просто установление диктатуры. Я не могу представить, что население Грузии будет подчиняться диктатуре Иванишвили-Кобахидзе-Гарибашвили».

