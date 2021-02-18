Ника Мелия. Фото: facebook.com/Nika.Melia5
Новости

НПО призывают к разряжению политического кризиса

18/02/2021 - 18:03
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Семнадцать местных НПО 18 февраля призвали Министерство внутренних дел Грузии воздержаться от задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия до тех пор, пока защита не воспользуется «всеми возможностями, предусмотренными законом».

Согласно совместному заявлению, действующее законодательство не дает сторонам права обжаловать решение об изменении меры пресечения на основном заседании в течение 48 часов. Решение суда обжалуется вместе с приговором по делу. Следовательно, эта норма противоречит праву на свободу, справедливое судебное разбирательство и защиту, гарантированному Конституцией Грузии.

Организации утверждают, что в случае обжалования стороной защиты постановления об избрании предварительного заключения Апелляционный суд может обратиться в Конституционный суд на том основании, что это положение является неконституционным, и приостановить уголовное преследование и рассмотрение дела до принятия решения Конституционным судом.

«Это будет институциональным и законным путем ослабить существующий серьезный кризис», – говорится в заявлении.

Отметив, что отставка Георгия Гахария свидетельствует о серьезности кризиса, НПО заявили, что «основная ответственность за разрядку сложившейся ситуации лежит на правящей политической силе и институтах, которые непосредственно вовлечены в текущие события».

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18/02/2021 - 18:03
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