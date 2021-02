Высший совет юстиции Грузии: задержание Мелия оправдано

Высший совет юстиции Грузии заявил сегодня, что решение суда об избрании предварительного заключения в виде меры пресечения для председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия оправдано.

По заявлению совета, Уголовно-процессуальный кодекс Грузии не допускает принятия другого решения, кроме замены залога на заключение под стражу, поскольку Мелия отказался платить увеличенный залог, наложенный на него после того, как в прошлом году был публично выбросил электронный браслет мониторинга.

Высший совет юстиции также заступился за судью Нино Чахнашвили, которая неоднократно подвергалась критике со стороны оппозиции за ее предполагаемое участие в «политически мотивированных делах». Совет заявил, что против судьи были высказаны «оскорбительные, необоснованные и ложные обвинения».

Местные неправительственные организации призвали МВД Грузии воздержаться от задержания Ники Мелия до тех пор, пока сторона защиты не использует «все доступные средства, предусмотренные законом». В совместном заявлении, которое было опубликовано вчера, НПО отметили, что в случае обжалования защитой постановления о задержании Апелляционный суд может подать иск в Конституционный суд на том основании, что это положение является неконституционным, и приостановить судебное преследование и слушание дела до принятия решения Конституционным судом.

