Посольство США призывает власти Грузии и оппозицию к «деэскалации»

Посольство США в Грузии 18 февраля выступило с еще одним заявлением в связи с развивающимися в стране событиями, пояснив, что «всем необходимо позаботиться о деэскалации существующей напряженности, чтобы иметь возможность согласовать следующие шаги».

«Перед Грузией стоят очень серьезные вызовы», – заявили в посольстве, добавив, что «в интересах грузинского народа быстро и мирно разрешить этот политический кризис».

«Посольство США ценит сдержанность, проявленную властями и оппозицией в связи с событиями вокруг Ники Мелия», – говорится в заявлении.

По заявлению посольства, Соединенные Штаты «по-прежнему готовы содействовать конструктивному диалогу, чтобы поддержать мир, стабильность и демократический процесс в Грузии».

«Соединенные Штаты готовы помочь Грузии вернуться к созданию рабочих мест, сокращению нищеты и восстановлению экономики», – говорится в заявлении посольства.

