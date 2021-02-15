Министр Великобритании по делам Европы и Америки посещает с визитом в Тбилиси

Министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон прибыла в Тбилиси 15 февраля, где она уже встретилась с премьер-министром Георгием Гахария, председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Перед визитом в Тбилиси Венди Мортон посетила Баку. В рамках визита в Грузию также запланирована встреча с министром образования Михаилом Чхенкели. Она также посетит созданный при поддержке Великобритании Центр управления кризисами, а затем посетит село Одзиси у линии оккупации Цхинвальского региона.

დილა მშვიდობისა საქართველო! Wonderful to make my first visit to Tbilisi today, and see the vibrant UK 🇬🇧 – Georgia 🇬🇪 partnership in action. Our countries are close allies and I’m delighted that our relationship is going from strength to strength. — Wendy Morton MP (@morton_wendy) February 15, 2021

В ходе встречи с премьер-министром Георгием Гахария обсуждался ряд вопросов, в том числе «тяжелая гуманитарная ситуация» на оккупированных территориях Грузии и «провокационные действия» оккупационных сил.

По сообщению пресс-службы Аппарата правительства, стороны также затронули задержания граждан, проживающих вблизи оккупационной линии, и в этом контексте подчеркнули «задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе российскими оккупационными силами и тяжелый факт избрания де-факто судом Цхинвали незаконного заключения для него».

На встрече обсуждалась роль Грузии в контексте более широкого Черноморского региона и «особая» важность поддержки со стороны Соединенного Королевства в этом отношении. Положительная оценка была дана сотрудничеству между Грузией и Соединенным Королевством в таких областях, как кибербезопасность и борьба с гибридными угрозами. Согласно тому же сообщению, премьер-министр Гахария особо подчеркнул роль Соединенного Королевства в поддержке глобального доступа к вакцинам.

Со своей стороны, министр Мортон сказала, что на встрече они обсудили роль, которую Грузия могла бы сыграть в построении более справедливой, зеленой и устойчивой экономики после пандемии.

Following 🇬🇧 🇬🇪 collaboration in tackling Covid, we’re now looking to the future. Pleasure to meet @GakhariaGiorgi today and discuss how Georgia can make a difference to building a fairer, greener and more resilient 🌍 economy following the pandemic. — Wendy Morton MP (@morton_wendy) February 15, 2021

В ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани стороны обсудили отношения между двумя странами. В этом контексте была отмечена важность «Стратегического диалога Уордропа» и особое внимание было уделено Соглашению о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

Залкалиани и Мортон обсудили ситуацию в регионе, вопросы безопасности на Черном море, сотрудничество в области кибербезопасности, а также ситуацию в оккупированных регионах.

Министр Залкалиани поблагодарил Соединенное Королевство за «особую поддержку» во время пандемии Ковид-19. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления экономических отношений и связей между народами в постпандемический период.

Как сообщает пресс-служба Парламента, председатель Парламента Арчил Талаквадзе и министр Великобритании Венди Мортон подчеркнули важность решения Европейского суда по правам человека по августовской войне 2008 года.

Арчил Талаквадзе ознакомил гостю с принятым Парламентом Грузии постановлением о приоритетах внешней политики и повесткой дня. Со своей стороны, министр Мортон подтвердила «непоколебимую поддержку» Соединенным Королевством западных устремлений Грузии, ее территориальной целостности и суверенитета.

I was delighted to reinforce the strong Parliamentary connections between the UK & Georgia in my meeting today with Speaker @A_Talakvadze. We agreed that a strong Parliament is the cornerstone of a thriving democracy. 🇬🇧 🤝 🇬🇪 pic.twitter.com/O3qvKO2H6i — Wendy Morton MP (@morton_wendy) February 15, 2021

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