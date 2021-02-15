Министр Великобритании по делам Европы и Америки посещает с визитом в Тбилиси
Министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон прибыла в Тбилиси 15 февраля, где она уже встретилась с премьер-министром Георгием Гахария, председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Перед визитом в Тбилиси Венди Мортон посетила Баку. В рамках визита в Грузию также запланирована встреча с министром образования Михаилом Чхенкели. Она также посетит созданный при поддержке Великобритании Центр управления кризисами, а затем посетит село Одзиси у линии оккупации Цхинвальского региона.
В ходе встречи с премьер-министром Георгием Гахария обсуждался ряд вопросов, в том числе «тяжелая гуманитарная ситуация» на оккупированных территориях Грузии и «провокационные действия» оккупационных сил.
По сообщению пресс-службы Аппарата правительства, стороны также затронули задержания граждан, проживающих вблизи оккупационной линии, и в этом контексте подчеркнули «задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе российскими оккупационными силами и тяжелый факт избрания де-факто судом Цхинвали незаконного заключения для него».
На встрече обсуждалась роль Грузии в контексте более широкого Черноморского региона и «особая» важность поддержки со стороны Соединенного Королевства в этом отношении. Положительная оценка была дана сотрудничеству между Грузией и Соединенным Королевством в таких областях, как кибербезопасность и борьба с гибридными угрозами. Согласно тому же сообщению, премьер-министр Гахария особо подчеркнул роль Соединенного Королевства в поддержке глобального доступа к вакцинам.
Со своей стороны, министр Мортон сказала, что на встрече они обсудили роль, которую Грузия могла бы сыграть в построении более справедливой, зеленой и устойчивой экономики после пандемии.
В ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани стороны обсудили отношения между двумя странами. В этом контексте была отмечена важность «Стратегического диалога Уордропа» и особое внимание было уделено Соглашению о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
Залкалиани и Мортон обсудили ситуацию в регионе, вопросы безопасности на Черном море, сотрудничество в области кибербезопасности, а также ситуацию в оккупированных регионах.
Министр Залкалиани поблагодарил Соединенное Королевство за «особую поддержку» во время пандемии Ковид-19. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления экономических отношений и связей между народами в постпандемический период.
Как сообщает пресс-служба Парламента, председатель Парламента Арчил Талаквадзе и министр Великобритании Венди Мортон подчеркнули важность решения Европейского суда по правам человека по августовской войне 2008 года.
Арчил Талаквадзе ознакомил гостю с принятым Парламентом Грузии постановлением о приоритетах внешней политики и повесткой дня. Со своей стороны, министр Мортон подтвердила «непоколебимую поддержку» Соединенным Королевством западных устремлений Грузии, ее территориальной целостности и суверенитета.
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