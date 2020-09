Диалог Уордропа: Великобритания усиливает поддержку Грузии

После 7-го раунда «Стратегического диалога Уордропа», который проходил 9 сентября в виртуальном формате с участием официальных лиц Грузии и Великобритании, министр Великобритании по делам европейского соседства и США Венди Мортон заявила, что Лондон выделит Тбилиси около 2 млн фунтов стерлингов для оказания помощи в мирном завершении многолетних конфликтов. В то же время Департамент экспорта Соединенного Королевства удовил почти до 3 млрд фунтов стерлингов кредитные гарантии и банковское страхование для британских экспортеров, желающих экспортировать в Грузию.

«Стратегический диалог Уордропа» — это основная платформа для отношений между Грузией и Соединенным Королевством, охватывающая практически все области сотрудничества: политический диалог, внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности, торгово-экономические связи, образование и культуру, а также контакты между народами. Ежегодно, начиная с 2014 года, делегации двух стран обсуждают вопросы развития отношений и направления дальнейшего сотрудничества.

Подчеркивая важность отношений с Грузией, МИД Великобритании акцентировал внимание на нескольких вопросах, включая кибербезопасность, состоявшееся сотрудничество для выявления кибератаки со стороны российского ГРУ на Грузию, а также торговое соглашение, подписанное в 2019 году, торговлю, объем которой в 2018-2020 годах достиг 186 млн фунтов стерлингов, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Соединенное Королевство является первой страной по объемам прямых иностранных инвестиций в Грузию — во втором квартале 2020 года 24,8% инвестиций в Грузию поступило именно из Великобритании.

Отметив, что «Грузия стоит лицом к лицу с российской агрессией и с 2008 года на ее границах продолжается конфликт», британский МИД заявил, что «стабильность и безопасность Грузии имеют решающее значение для Европы, поэтому мы укрепили сотрудничество в сфере обороны с Министерством обороны Грузии и НАТО».

В рамках стратегического диалога первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и директор направления евроатлантической безопасности Министерства обороны Соединенного Королевства Дэвид Хоган-Херн подписали План 2020-2021 финансового года между Грузией и Соединенным Королевством.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии и выделение 2 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи. Министр Залкалиани также поблагодарил Экспортный департамент Великобритании за поддержку экономических возможностей и благополучия Грузии.

