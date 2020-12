Парламент принял резолюцию по внешней политике

Парламент Грузии на пленарном заседании внеочередной сессии обсудил проект резолюции по внешней политике страны и принял его единогласно 81 голосом. Вопрос на обсуждение вынес председатель Комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.

«Эта резолюция основана на выборе, сделанном грузинским народом, и на статье 78 Конституции, которая предписывает всем ветвям власти работать ради членства Грузии в Евросоюзе и НАТО», — заявил Самхарадзе.

Документ, который был принят новым Парламентом 25 декабря, основан на резолюциях, принятых в 2013 и 2016 годах, и определяет 16 приоритетных направлений, среди которых деоккупацию и восстановление территориальной целостности мирным путем объявляются в качестве основных внешнеполитических целей страны.

Согласно резолюции, вступление в ЕС является приоритетом, у которого нет альтернативы, и который предусматривает подготовку институциональной и правовой базы для подачи заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году.

Еще одним приоритетом документа является членство в НАТО, включая поддержание обороноспособности и улучшение совместимости с Североатлантическим союзом, что обеспечит стратегическую готовность к членству в соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО 2008 года.

В документе акцентируется внимание на углубление отношений с США, как стратегическим партнером и союзником страны, в частности, за счет расширения вовлеченности США в Черноморском регионе и заключения с США Соглашения о свободной торговле.

Резолюция также предусматривает содействие европейской безопасности в сотрудничестве с Германией, Великобританией, Францией, странами Балтии и странами Вышеградской группы.

Что касается Черноморского региона, Грузия намерена поддерживать мир, безопасность и стабильность и углублять социально-экономические и культурные отношения, во время чего будет акцентировать внимание на партнерство с Турцией и Азербайджаном, а также добрососедские и дружеские отношения с Арменией и полной реализации стратегического потенциала в уже существующих отношениях с Болгарией, Румынией и Украиной.

По поводу отношений с Россией в документе говорится, что Грузия продолжит проводить «прагматичную и принципиальную политику» с Российской Федерацией, главной задачей которой является деоккупация территории Грузии и укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе.

Согласно резолюции, одной из главных задач страны станет минимизация конвенционных и гибридных угроз со стороны России с использованием международных механизмов. Кроме того, Грузия продолжит активно работать над международными спорами против Российской Федерации до тех пор, пока не будет достигнут окончательный успех. Также будет продолжена работа по обеспечению выполнения уже принятых решений.

Согласно документу, Грузия в сотрудничестве с международными партнерами и организациями продолжит вносить вклад в международную безопасность и стабильность, путем участия в миротворческих миссиях, достижения целей устойчивого развития и борьбы с глобальными вызовами, включая изменение климата и пандемию.

Приоритеты внешней политики также включают укрепление двусторонних отношений с Израилем, Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией, фокусировку на работу в многосторонних форматах и на ​​защиту прав и интересов граждан Грузии за рубежом.

