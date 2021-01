Парламент принял законодательные изменения по вакцине Covid-19 и другим сопутствующим продуктам

Парламент Грузии на своем внеочередном заседании 28 января принял поправки к Закону «Об общественном здравоохранении», согласно которым, государство берет на себя ответственность за возможный ущерб в результате вакцинации от Covid-19 или использования другого фармацевтического продукта, необходимого для лечения.

Решение поддержали 79 депутатов. На заседании присутствовали только депутаты парламентского большинства Грузинской мечты и 4 депутата, вошедшие в Парламент по списку Альянса патриотов, а представители других оппозиционных партий по-прежнему не присутствовали из-за объявленного ими бойкота законодательному органу.

Бывший министр здравоохранения и ныне депутат Грузинской мечты Давид Сергеенко заявил, что изменения направлены на расширение доступа Грузии к вакцине от Covid-19.

Согласно поправкам, государство будет нести ответственность за возможный ущерб только по тем фармацевтическим продуктам, которые прошли авторизацию или преквалификацию для использования со стороны Всемирной организации здравоохранения или признанным ею строгим регулирующим органом (SRAs).

В то же время государство не будет нести ответственности за ущерб, если он вызван ошибкой, допущенной импортером; медицинским персоналом или медицинским учреждением; производителем продукта, когда в контракте с производителем предусмотрена ответственность производителя.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)