Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию помочь странам Восточного партнерства в вакцинации

В совместном открытом письме 21 депутат Европарламента призвали руководство Еврокомиссии помочь странам Восточного партнерства, включая Грузию, своевременно получить вакцину против Covid-19.

В письме от 22 января депутаты Европарламента выразили обеспокоенность тем, что большинство стран Восточного партнерства «полагаются исключительно на платформу Covax для получения вакцины, чего недостаточно для выработки стадного иммунитета среди их населения».

Законодатели призвали Еврокомиссию подготовить «подробный план» помощи странам Восточного партнерства. Кроме того, они подчеркивают важность вакцинации медицинского персонала, работающего с Covid, и групп высокого риска.

Депутаты Европарламента отметили, что до получения своей дозы западных вакцин к весне эти страны могут рассчитывать получение только российских и китайских вакцин. По их словам, некоторые из этих стран уже начали использовать китайские или российские вакцины в то время, когда их эффективность находится под вопросом.

«Нет сомнений в том, что Россия и Китай будут использовать поставки вакцин для усиления своего влияния в регионе Восточного партнерства, и, как и в предыдущих случаях, это пошатнет более сильную поддержку ЕС в этих странах», – заявили депутаты Европарламента.

«Мы должны сделать все возможное для обеспечения того, чтобы страны Восточного партнерства и Западных Балкан могли выработать стадный иммунитет за то же время, что и страны Евросоюза», – говорится в письме.

Среди 21 депутата Европарламента, подписавших открытое письмо на имя Еврокомиссии, есть Андрюс Кубилиюс (Народная партия, Латвия), Радослав Сикорс (Народная партия, Польша), Карен Мельхиор (Обновленная Европа, Дания), Ярослав Дуда (Народная партия, Польша), и Дачиан Чиолош (Румыния).

