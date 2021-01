Коалиция СМИ: Регулирование «непристойности» Комиссией по коммуникациям является незаконным

Коалиция за адвокацию СМИ, которая объединяет более десятка местных НПО, отмечает в заявлении от 28 января, что она откликается на «действия Национальной комиссии по коммуникациям, направленные на регулирование непристойности» и считает, что «комиссия действует против закона».

Комиссия по регулированию коммуникаций считает, что телекомпания «Мтавари архи» нарушила этические нормы и транслировала кадры, содержащие «непристойность». Речь идет о сюжете, вышедшем в эфире программы «Гамис мтавари» 12 декабря 2020 года, в котором говорилось о первом заседании Парламента 10 созыва, на котором видно, что один из министров касается рукой своих половых органов поверх своих брюк. По утверждению комиссии, сюжет нарушает «основные права человека» и «Закон о вещании».

Для Коалиции «категорически неприемлема» попытка комиссии совмещать в себе функции органа саморегулирования и вмешиваться в содержание вещательной компании, поскольку у нее нет на это полномочий. «Допущение такого факта будет означать, что СМИ подвергаются контролю над содержанием, что является самой строгой формой ограничения свободы слова», – пояснили члены коалиции.

«Мы призываем комиссию действовать в рамках своего мандата и законодательства, уважать признанные стандарты свободы СМИ и информирования общественности», – заявили они.

По заявлению коалиции, комиссия опирается на постановление Конституционного суда от 2009 года и пытается показать, что это постановление дает ей право оценивать содержание программ, что «не соответствует действительности» и противоречит самому постановлению, которое было «построено в духе защиты свободы выражения».

По заявлению коалиции, в 2007 году в Конституционном суде были обжалованы положения законов о телерадиовещании и о защите несовершеннолетних от вредного воздействия, которые запрещал лицам обращаться с жалобами в комиссию и суд в случае нарушения ряда обязательств со стороны вещателей.

По заявлению правозащитников, Конституционный суд тогда удовлетворил иск лишь в той части, которая касалась обязанности вещателей не транслировать материалы, нарушающие человеческое достоинство и основные права, и обращение в суд признал допустимым только в том случае, если лицо сочтет, что это условие было нарушено в его отношении.

Коалиция также подчеркивает, что «мандат комиссии ни прямо, ни косвенно в данном случае не рассматривался». Однако Конституционный суд также не указывал, что право на обращение в суд «может иметь третье лицо».

«Установление практики, несовместимой с законом и Конституцией, представляет собой прямую угрозу цензуры», – заявили правозащитники.

Дело телекомпании «Мтавари архи» обсуждалось на заседании Национальной комиссии по регулированию коммуникаций 21 января. Комиссия огласила свое решение сегодня и установила нарушение со стороны телекомпании «Мтавари архи», но не наложила санкций. Комиссия призывает вещателя «соблюдать закон, учитывать решение комиссии и не транслировать непристойности в эфире».

