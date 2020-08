«Коалиция за адвокацию СМИ» обращается к Комиссии по регулированию коммуникаций

«Коалиция за адвокацию СМИ» 20 августа обратилась к Национальной комиссии по коммуникациям (GNCC) в связи с проектом поправок к Постановлению «Об утверждении правил участия СМИ в избирательном процессе и их использовании», заявив, что принятие этих изменений «могут создать значительные пробелы» и нести «угрозу» для плюралистической медиа-среды.

Коалиция, которая объединяет более десятка местных НПО, призвала комиссию играть объективную и беспристрастную роль в «мониторинге СМИ в предвыборных и избирательных процессах».

Коалиция выделяет следующие проблемные обстоятельства в инициированных комиссией изменениях:

Определение СМИ в новой редакции удалено, и нет никаких оговорок в отношении того, какие СМИ, по мнению комиссии, подлежат обязательству мониторинга. С учетом того, что предвыборный мониторинг не может распространяться на все типы СМИ, а также «недопустимо», чтобы при освещении предвыборных и избирательных процессов Интернет-СМИ подчинять контролю, вновь сузить/конкретизировать круг субъектов мониторинга;

Требования к вещателю относительно предвыборной агитации и размещении рекламы становятся общими, и неясно, какие обязанности возлагаются на СМИ. Это, по мнению коалиции, позволяет регулирующему органу широко интерпретировать требование, установить нарушение и применять санкции;

В новой редакции изменена запись, которая более конкретно указывала на ответственность СМИ. Таким образом, обязанности, возложенные на СМИ грузинским законодательством, больше не будут ясными и прогнозируемыми;

Согласно поправке, запрещается, чтобы вещательная компания размещала у себя платную или бесплатную предвыборную (политическую) рекламу до 50-го дня до голосования, что незаконно расширяет запись в Избирательном кодексе о сроках размещения политической рекламы. В то же время это противоречит самому Кодексу, в котором начальная дата размещения конкретной рекламы не уточняется.

Организации-члены коалиции призывают Национальную комиссию по коммуникациям пересмотреть проект постановления и создать пространство для «свободы участия СМИ в предвыборных и избирательных процессах и реализации свободной медиа-среды».

Для комментария «Civil.ge» связался с Национальной комиссией по коммуникациям. Комментарий комиссии будет опубликован сразу после его получения.

