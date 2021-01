Грузия представила в Совет ООН по правам человека Универсальный периодический доклад

В рамках третьего цикла периодического обзора Совета ООН по правам человека Грузия представила свой Национальный доклад о правах человека, в котором отражена работа правительства по улучшению положения в области прав человека за последние пять лет.

На заседании 26 января заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе, которая возглавляла грузинскую делегацию, рассказала об основных достижениях власти в области прав человека. В этом контексте она сосредоточила внимание на конституционных изменениях, создании Аппарата государственного инспектора, ратификации Стамбульской конвенции, принятии Кодекса прав ребенка и Закона о правах людей с ограниченными возможностями, введении гендерных квот, а также усовершенствовании Регламента Парламента и реформах в судебной системе.

В заседании приняли участие представители 105 стран-членов ООН, которые обсудили представленный Грузией документ и выработали рекомендации.

Все рекомендации будут отражены в итоговом документе, который Совет примет 29 января. После этого к июню Грузия представит свою позицию, какие предложения будут ею приняты.

Представитель Миссии США в Женеве Чарльз Бентли посоветовал Грузии повысить доверие к избирательному процессу, путем реализации рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ в полной мере, реформирования избирательной системы, а также работы с оппозиционными партиями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами.

Он также отметил, что страна должна «укреплять уважение к верховенству закона – путем усиления независимости судебной системы, что должно быть реализовано посредством реформ, направленных на расширение прав и возможностей отдельных судей; А также путем предотвращения неформального управления влиятельной группы судей, т.н. «клана»; путем деполитизации судебной системы и назначая на должности в соответствии с заслугами».

Представитель США также подчеркнул, что власти Грузии должны обеспечить проведение заслуживающего доверия расследования похищения и вывода из страны азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в 2017 году и привлечь всех виновных к ответственности.

Представители Великобритании, Канады и Австралии рекомендовали Грузии обеспечить реализацию и защиту прав ЛГБТ лиц, а Швеция посоветовала стране предпринять дальнейшие шаги по защите жертв домашнего насилия без дискриминации. Швеция также призвала Грузию к защите свободы ассоциаций, профсоюзов и трудовых прав.

Представитель России утверждал, что Грузия пыталась отвлечь внимание от своих недостатков с точки зрения прав человека, в связи с чем в доклад «незаконно» включила вопросы Абхазии и Цхинвальского региона.

В рамках третьего цикла Универсального периодического обзора ООН неправительственные организации, действующие в Грузии, и народный защитник также участвовали в оценке ситуации с правами человека в стране и направили соответствующие рекомендации международным партнерам и представителям дипломатического корпуса. Они акцентировали внимание на нескольких важных вопросах, включая сексуальное и репродуктивное здоровье; социально-экономические права; права этнических и религиозных меньшинств, заключенных, ЛГБТ, а также детей и женщин; свобода религии; права мигрантов и независимость судебной системы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)