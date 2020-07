НПО представили в Совет ООН по правам человека доклад универсального периодического обзора

Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC), Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Партнерство по правам человека (PHR) представили коалиционный доклад в Совет ООН по правам человека в рамках третьего цикла Универсального периодического обзора (УПО).

Документ охватывает период 2015–2020 гг. и оценивает прогресс и вызовы в сфере обеспечения отдельных социальных и экономических прав.

Неправительственные организации называют защиту права на достаточное жилище и борьбу с бездомностью одной из важнейших задач в стране. По их заявлению, что проблемы, с которыми сталкиваются различные группы после того, как стали бездомными из-за социально-экономической ситуации, усугубляются отсутствием Национальной жилищной стратегии, а также слабыми и несовершенными законодательными и институциональными рамками.

В то же время большое количество муниципалитетов не учитывают требование о регистрации бездомных. «По состоянию на июль 2020 года, из 69 муниципалитетов только 13 приняли специальные правила регистрации бездомных, что накладывает дополнительные требования в процессе регистрации», — говорится в докладе.

Согласно документу, «эти требования различаются в зависимости от муниципалитетов и создают неравный подход для людей с одинаковыми потребностями в жилье».

По мнению НПО, из-за законодательной политики и институциональных недостатков, а также из-за нехватки финансовых ресурсов как краткосрочные, так и долгосрочные жилищные услуги ограничены, что в долгосрочной перспективе не способствует решению проблемы бездомности.

Говоря о трудовых правах, НПО подчеркнули, что, несмотря на некоторые законодательные изменения, права трудящихся не регулируются должным образом, что позволяет работодателям нарушать их права. В документе говорится, что минимальная заработная плата, сверхурочная работа, регулирование рабочего времени и все другие фундаментальные права по-прежнему остаются актуальной проблемой.

НПО отмечают, что Грузия еще не ратифицировала большинство конвенций Международной организации труда, включая Конвенцию об инспекции труда, Конвенцию о еженедельном отдыхе (в промышленности), Конвенцию о безопасности и гигиене труда на шахтах, Конвенцию о минимальной заработной плате и Конвенцию о часах работы (в промышленности). Организации заявили, что их ратификация и отражение в национальном законодательстве значительно улучшат правовое положение трудящихся.

Что касается прав детей, то в документе подчеркиваются серьезные недостатки системы благополучия детей, что выражается в том числе и в значительном уровне детской бедности и тяжелом правовом положении детей, проживающих и работающих на улицах.

НПО заявляют, что «высокий уровень» детской бедности является доказательством того, что государственная политика не направлена ​​на ее искоренение, и что помещение несовершеннолетних под защиту государства все еще остается проблемой. В этом контексте они отметили, что правовой статус детей, проживающих и работающих на улицах, остается «наиболее острой проблемой детской бедности».

Согласно документу, одной из наиболее уязвимых групп с точки зрения доступа к общему образованию являются дети из этнических меньшинств.

В докладе также говорится, что женщины с ограниченными возможностями, в том числе, женщины с психосоциальными потребностями, не имеют доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Одним из важных вопросов является такая важная проблема, как практическое игнорирование прав женщин на сексуальное и репродуктивное здоровье в психиатрических учреждениях и учреждениях государственной заботы.

