НПО и религиозные организации осуждают дискриминацию по религиозному признаку

Неправительственные организации, представляющие гражданскую платформу «Нет фобии» и «Коалицию за равенство», а также религиозные объединения, члены Совета религий при Народном защитнике, в опубликованных 14 января заявлениях осуждают «религиозную нетерпимость в отношении граждан мусульман», «дискриминацию» и «преследование», имевшие место в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета в регионе Гуриа.

По мнению правозащитников, государство «проявляет неравное отношение» к людям с отличающимися религиозными убеждениями и «нарушает права недоминантных религиозных групп».

По их словам, «обустройство молельни и богослужение для мусульманской общиной является правом, гарантированным Конституцией», и государство обязано предотвращать «любые препятствующие действия» и принимать все возможные превентивные меры.

«Вызывает обеспокоенность случай насилия в отношении мусульман на почве открытия мусульманского молельного дома в селе Букнари. Всячески недопустимо насилие в отношении людей за то, что они хотят молиться и открывать место для молитвы», — заявляют в Совете религий.

НПО и религиозные организации призывают правоохранительные органы эффективно расследовать и полностью пресекать «преступления, совершенные на религиозной почве» в селе Букнари. В то же время они просят власти обеспечить право каждого человека на молитву и свободу религии, а также создать в стране «толерантную» среду и «условия солидарного сосуществования».

Инциденту в Букнари недавно предшествовали «антисемитские» заявления представителей Грузинской Православной Церкви во время своих проповедей, за которыми последовала критика со стороны посла Израиля в Грузии Инциденту в Букнари недавно предшествовали «антисемитские» заявления представителей Грузинской Православной Церкви во время своих проповедей, за которыми последовала критика со стороны посла Израиля в Грузии Рана Гидора . Тогда израильский посол призвал правительство Грузии осудить «антисемитские выступления, полные ненависти». «Риторика ненависти к еврейской наци» была также осуждена Советом религий в сегодняшнем заявлении.

Противоречия между мусульманской и христианской общинами в Букнари продолжается уже почти месяц. Представители христианской общины выступают против обустройства мечети в селе. 12 января 3 человека пострадали в результате стычек на религиозной почве. Первые лица страны на произошедшее в Букнари вчера отреагировали первые лица страны и подчеркнули важность религиозной терпимости.

