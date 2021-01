Первые лица страны говорят о важности религиозной терпимости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на «конфронтацию между мусульманскими и христианскими соотечественниками» на религиозной почве в регионе Гуриа 13 января, заявив, что «никто не имеет права наводить тень на наши исторические достижения, поставить под вопрос единство и достойное сосуществование граждан различных вероисповеданий, терпимость и толерантность в Грузии».

Президент назвала случившееся «печальным фактом» и выразила надежду, что «в ближайшее время ситуация будет разряжена».

«Грузия всегда гордилась своим религиозным разнообразием. Это богатство нашей страны, одна из основ ее силы, которой мы всегда дорожили», — сказала президент.

«Наши граждане имеют свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией. Проведение религиозных службы и ритуалов — это право наших граждан, и никто не может ограничивать это право», — добавила она.

Каха Каладзе, мэр Тбилиси и исполнительный секретарь Грузинской мечты вчера также откликнулся на произошедшее в селе Букнари, подчеркнув, что «религиозные или этнические различия граждан Грузии являются величайшим богатством и гордостью нашей страны».

«Мы веками живем вместе и создаем будущее нашей страны вместе с представителями разных религий и этносов, и это мирное сосуществование никогда не будет подвергаться сомнению», — сказал мэр столицы.

По его словам, «оскорбление религиозных чувств» будет не только «пренебрежением закона и Конституции», но и «оскорблением собственных предков и отказом от будущего страны».

По сообщению СМИ, 12 января в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета во время противостояния на религиозной почве между местными жителями пострадали трое граждан. Споры между мусульманской и христианской общинами в Букнари продолжается уже почти месяц. Представители христианской общины выступают против обустройства мечети в селе.

