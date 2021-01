Христианские и мусульманские жители села Букнари договорились о «мирном сосуществовании»

Христианские и мусульманские жители села Букнари Чохатаурского муниципалитета (регион Гуриа, Западная Грузия) договорились о «мирном сосуществовании» 15 января после того, как в течение почти одно месяца продолжалось противостояние между ними на религиозной почве.

Примирившиеся христиане и мусульмане грузины обещали продолжать «мирно жить вместе». После соглашения один из местных жителей заявил, что «каждый пойдет в свою святыню и будет молиться».

Начатое между двумя общинами противостояние по поводу обустройства мечети в селе 12 января переросло в физические стычки, в ходе которых трое местных жителей получили увечья.

Для искоренения существующего противостояния представители двух общин собрались в пятницу примерно в 15:00 после традиционных пятничных молитв мусульманской общины и совершения молитвы за мир в местной христианской церкви. На встрече присутствовали по 10 представителей обеих общин, а также члены местных властей, государственный поверенный (губернатор) в регионе Гуриа, бывшие и действующие мажоритарные депутаты из Гуриа — Нино Цилосани и Васил Чигогидзе, муфтий всея Грузии и представитель Грузинской Православной Церкви.

После переговоров муфтий всея Грузии Адам Шантадзе отметил, что противоборствующие стороны пожали друг другу руки. Он выразил надежду, что «это будет символом и началом вечного мирного сосуществования и взаимного уважения в нашей стране».

«В этом селе продолжится мирное сосуществование. Все будут молиться согласно своему вероучению, и это не повод для раздражения. И раньше этого не было, и всякий, кто попытается устроить провокации, будет разоблачен», — сказал после переговоров мэр Чохатаурского муниципалитета Ираклий Кучава.

Перед началом переговоров произошел словесный спор между представителями Грузинской мечты и Единого национального движения. Бесик Катамадзе, член Единого национального движения, напомнил Василу Чигогидзе, мажоритарному депутату от Грузинской мечты, который пришел на переговоры с местными жителями, что Грузинская мечта обещала мусульманской общине построить мечеть в обмен на их голоса. Он обвинил Грузинскую мечту в возникшей ситуации в Букнари. Вскоре полиция вывела Катамадзе с места событий.

Попытки встретиться и примириться между сторонами имели место в предыдущие дни, но безуспешно. Накануне сегодняшней встречи один из местных жителей говорил о «спланированной провокации» третьей стороной.

«Внезапно среди гурийского населения распространилась информация о том, что строятся мечеть, минарет и микрофоны на турецкие деньги, не спрашивая местных жителей. Та сторона получила информацию, что мы собираемся снести эту молельню и запретить молитву», — заявил журналистам представитель христианской общины.

«Примирение необходимо. Я глубоко убежден, что мои односельчане проявят (мудрость)… ненависть и вражда пока ничего (хорошего) не принесли в Грузию и не принесут и сегодня… Никакой молельни и религии не хочу ценой крови моих детей и моих христианских братьев», — заявил СМИ представитель мусульманской общины.

По сообщениям СМИ, в настоящее время в Букнари спокойно, хотя несколько экипажей полиции остаются в центре села.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)