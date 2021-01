Посол Израиля осудил «антисемитскую» проповедь протоиерея Каркадзе

В опубликованном 8 января заявлении посол Израиля в Грузии Ран Гидор осудил «несколько теорий антисемитского заговора», высказанные протоиереем Кутаисско-Гаэнатской эпархии Ильей Каркадзе во время проповеди 4 января, и сравнил заявления протоиерея с «распространенными в 1930 годах самыми кровавыми обвинениями и антиеврейской пропагандой ненависти».

Во время своей проповеди 4 января протоиерей Илья Каркадзе говорил о «влиянии» евреев в советское время, и сказал, что, согласно документальному фильму о Сталине, их группировки замышляли революцию и пытались обмануть Сталина. В то же время протоиерей отметил, что банковская система сегодня контролируется евреями.

«Как посол государства Израиль и сын 91-летнего отца, пережившего Холокост, я призываю правительство Грузии четко и решительно заявить и осудить антисемитские выступления, наполненные ненавистью», — сказал посол Израиля.

Посол Израиля подчеркнул, что проповеди протоиерея двумя неделями ранее предшествовала «очень спорная и проблематичная» проповедь митрополита Кутаисско-Гаэнатской епархии, члена Синода ГПЦ Иоане Гамрекели, «часть которой может быть воспринята как антисемитская». 30 декабря митрополит в письменной форме объяснил в социальных сетях, что его проповедь 20 декабря не была антисемитской, и подтвердил свое уважение к еврейскому народу. 4 января израильский посол приветствовал это заявление и назвал его «обнадеживающим».

За несколько часов до заявления Рана Гидора от 8 января митрополит Кутаисско-Гаэнатской епархии осудил «наполненную антисемитским пафосом» проповедь протоиерея Каркадзе, заявив, что это «совершенно безосновательные обвинения против еврейского народа или отдельных его представителей».

Приветствуя заявление митрополита Иоане Гамрекели, Ран Гидор выразил надежду, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илиея II также осудит «любое проявление антисемитизма, расизма и фанатизма» будет осужден и «в очередной раз повторит столь необходимое послание к толерантности».

