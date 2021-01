СМИ: В Чохатаури пострадали трое местных жителей в результате противостояния по религиозным мотивам

По сообщениям грузинских СМИ, в результате противостояния на религиозной почве между христианскими и мусульманскими жителями села Букнари Чохатаурского муниципалитета в регионе Гуриа (Западная Грузия) 12 января трое местных жителей получили увечья.

Согласно тем же сообщениям, спор между христианской и мусульманской общинами в селе Букнари на религиозной почве продолжается уже почти месяц. Представители христианской общины села протестуют против строительства мечети в Букнари, а мусульманская община требует права на молитву.

«Если в этой стране и в этом селе должны жить мусульмане, я думаю, что одна молельня должна быть у нас», — сказал СМИ один из представителей мусульманской общины. По словам одного из представителей христианской общины, вблизи с селом «достаточно мечетей», где мусульмане могут молиться, и нет необходимости устраивать новую.

По заявлению МВД, во время инцидента, произошедшем в Букнари 12 января, правоохранители задержали одного человека, который на почве спора двум жителям села «нанес повреждения в области головы камнем». Ведомство расследует дело по статье об избиении или ином насилии (статья 126), которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1 года.

По словам мэра муниципалитета Чохатаури Ираклия Кучава, за последние три недели он провел 7 встреч с противоборствующими сторонами, и есть «принципиальные вопросы», по которым не удалось достичь согласия. По его словам, на сегодня была запланирована еще одна встреча, но вчерашний инцидент осложнил «переговоры».

Неправительственная организация Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC) также откликнулась на противостояние, произошедшее в Букнари, и пояснила, что местная мусульманская община требует строительства мечети в селе с 2007 года, но «организовать соответствующее пространство не удалось».

Организация призывает власти «принять соответствующие меры для предотвращения насильственных действий, деэскалации конфликта и обеспечения своевременного и эффективного расследования инцидента. Принять все необходимые меры для проведения мусульманами богослужений в пространстве мечети в безопасной и мирной среде».

Аппарат омбудсмена также призвал правоохранительные органы «принять соответствующие меры для предотвращения насилия, деэскалации конфликта, и проведения своевременного и эффективного расследования произошедших фактов», а также для обеспечения проведения «мусульманских религиозных ритуалов в безопасной и мирной обстановке».

