На посту председателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили сменит Ираклий Кобахидзе

На посту председателя партии Грузинская мечта Бидзину Иванишвили сменит Ираклий Кобахидзе. О своем «окончательном» уходе из политики Иванишвили объявил в опубликованном сегодня письме, в котором заявил, возвращается к «частному образу жизни».

Кандидатуру Ираклия Кобахидзе представил генеральный секретарь Грузинской мечты Каха Каладзе на брифинге, который прошел сегодня в центральном офисе партии после завершения заседания Политического совета партии. По его словам, партия изберет нового председателя и обновленный состав Политсовета в составе 21 члена на съезде, который состоится 16 января, и в котором примут участие около 400 делегатов.

Каладзе также оценил решение Иванишвили уйти из политики и сказал, что это «вызов» для партии. «Теперь нам предстоит проявить особую ответственность и отвагу, чтобы довести до конца начатое Бидзиной Иванишвили дело и окончательно сформировать Грузию в виде государства европейского типа, и превратить нашу страну в полноправного члена западных структур», — подчеркнул он.

Ираклий Кобахидзе является исполнительным секретарем Грузинской мечты с 2015 года. В Парламенте 10-го созыва он был избран правящей партией лидером парламентского большинства.

Ираклий Кобахидзе, который является соучредителем Грузинской мечты, занимал пост председателя Парламента предыдущего созыва. В июне 2019 года Кобахидзе подал в отставку после того, как за визитом в Грузию российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия и его появлением в кресле председателя Парламента последовал общественный протест.

После ухода в отставку Ираклий Кобахидзе оставался одним из ведущих фигур в партии. На парламентских выборах 2020 года именно он возглавил Избирательный штаб своей партии и был представлен на третьем месте в партийном списке. Кобахидзе также принимал активное участие в переговорах, начатых с целью смягчения политического кризиса в стране в результате бойкота нового Парламента со стороны оппозиции.

