Парламент продлил введение ограничений без чрезвычайного положения до конца года

Парламент Грузии на своем внеочередном пленарном заседании 14 июля 79 голосами против 1 до конца года продлил полномочия правительства вводить ограничения без чрезвычайного положения.

Продлению полномочий правительства на такие ограничения без парламентского контроля на период, который также охватывает время проведения октябрьских парламентских выборов, предшествовали дебаты между правящей командой и оппозицией. Депутаты от Единого национального движения не присутствовали на заседании, а другие оппозиционные законодатели обвинили Грузинскую мечту в укреплении авторитаризма и попытке захвата власти.

С соответствующими изменениями к Закону об общественном здравоохранении на сегодняшнем заседании коллег ознакомил председатель Комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе. Необходимость продления соответствующих полномочий правительству он объяснил необходимостью защиты здоровья граждан от возможной второй, «более мощной» и «более разрушительной» волной эпидемии Ковид-19.

Хундадзе также акцентировал внимание на рисках распространения эпидемии во время октябрьских парламентских выборов, когда граждане будут собираться на избирательных участках. Он также напомнил законодателям прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что «вторая волна Ковид-19 может иметь разрушительные последствия».

Депутат Европейской Грузии Элене Хоштария заявила, что спекулирует темой общественного здравоохранения и пытается «захватить власть».

Независимый депутат Эка Беселия назвала решение Парламента неконституционным. По ее словам, разрушение надзорной функции Парламента над правительством принижает рол Парламента.

«Инициируя этот закон, вы наносите ущерб государству и нарушаете баланс сил и пытаетесь укрепить авторитаризм», — сказала представителям бывшей своей команды Мариам Джаши, которая недавно покинула правящую партию.

Еще один бывший депутат Грузинской мечты Леван Коберидзе заявил, что «(Грузинская) мечта не устояла перед искушением», и дала правительству «излишнюю власть», что, по его словам, является «неконституционным» шагом.

Подробности о Ковид-19 читайте по ссылке ниже:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)