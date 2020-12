Помощь США Грузии будет зависеть от состояния верховенства закона

Закон США о консолидированных ассигнованиях на 2021 год, ежегодный бюджетный закон, который определяет расходы, которые должны нести различные федеральные агентства, предусматривает не менее 132 миллионов долларов на помощь Грузии, но выделение финансирования будет зависеть от состояния верховенства закона и подотчетных институтов в стране.

В документе, который был одобрен Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом 27 декабря, говорится, что не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу госсекретарь должен представить в Комитет по ассигнованиям доклад о состоянии верховенства закона и подотчетных институтов в Грузии.

Следуя практике прошлых лет, закон запрещает помощь государствам, которые признали оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию в качестве независимых государств.

Согласно документу, «средства, выделенные в соответствии с законом, не должны использоваться для помощи центральному правительству страны, которая… признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии или установила с ними дипломатические отношения».

Закон также предусматривает, что средства, выделенные в соответствии с законом, не должны использоваться для поддержки оккупации Россией оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.

Согласно закону, предоставляемая помощь не должна предоставляться «независимому государству бывшего Советского Союза, если какое-либо действие его правительства нарушает территориальную целостность и национальный суверенитет другого независимого государства бывшего Советского Союза».

В документе говорится, что министр финансов США должен поручить исполнительным директорам международных финансовых институтов США не поддерживать оказание этими организациями помощи программам (включая ссуды, кредиты или гарантии), которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Закон также касается программы Восточного партнерства ЕС, одним из шести членов которой является и Грузия, и отмечает, что средства, предназначенные для помощи странам Восточного партнерства, должны способствовать выполнению их соглашений об ассоциации и торговых соглашениях с ЕС, а также «сокращению уязвимости перед экономическим и политическим давлением со стороны Российской Федерации».

