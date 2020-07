Разъяснение Комитета Палаты представителей США по поводу помощи Грузии

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США 8 июля 2020 года опубликовал Доклад о Проекте закона о финансировании государственных и внешних операций США на 2021 фискальный год и сопутствующие соображения, в которых также упоминается Грузия.

Возможное приостановление 15% от выделенной суммы

При рассмотрении вопроса о приостановлении 15% суммы, выделенной центральному правительству Грузии, в докладе говорится, что государственный секретарь оценит, насколько эффективные шаги предпринимает правительство Грузии в следующих областях:

Эффективная реализация избирательной реформы;

Уважение независимости судебной системы, в том числе, с точки зрения вмешательства законодательной или исполнительной власти;

Эффективное осуществление политики, необходимой для обеспечения подотчетности и прозрачности, включая неограниченный доступ к публичной информации;

Обеспечение прав гражданского общества, оппозиционных политических партий и независимости СМИ;

Ограничение неформального влияния олигархов на деятельность правительства, а также на применение законов и нормативных актов.

Следует отметить, что 15% помощи, выделение которых будет зависеть от достижений Грузии с точки зрения демократии, включает средства, выделенные из Европейского, Евразийского и Центральноазиатского фонда помощи, общая сумма которой составляет не менее 88 025 000 долларов США.

Комитет поручил государственному секретарю и администратору Агентству международной помощи США (USAID), отдать предпочтение программам, направленным на укрепление верховенства закона и демократических институтов в стране, чтобы содействовать прозрачности и демократического управлению. Согласно документу, «угрозы, исходящие со стороны властей России, подчеркивают важность продолжения американской внешней поддержки бывшим коммунистическим странам, включая Грузию, по направлению демократии и верховенства закона».

В этой связи в докладе приветствуется принятие Парламентом Грузии 29 июня конституционной поправки, направленной на создание системы, более близкой к пропорциональному представительству.

Детали помощи

По рекомендации комитета Грузия должна получить не менее 132 025 000 долларов США в качестве помощи.

Как упоминалось выше, 88 025 000 долларов США будет выделено из Европейского, Евразийского и Центрально-Азиатского фонда помощи. 35 000 000 долларов Грузия получит из Программы международного военного финансирования, а дополнительные 5 700 000 долларов будут выделены на борьбу с наркотиками.

Кроме того, Грузия получит 2 200 000 долларов на военное образование и тренировки, а 1 100 000 долларов будет выделено в рамках программ нераспространения вооружений, борьбы с терроризмом, разминирование и других программ.

Грузия — важный союзник США

Комитет рекомендует продолжить поддержку тех «важных союзников», в том числе Грузии, которые находятся на передней линии борьбы возобновившейся агрессии со стороны. Комитет также отметил, что безопасность и стабильность союзников США непосредственно влияет на Соединенные Штаты.

Комитет заявил, что он по-прежнему обеспокоен кибератаками Москвы на Грузию и других партнеров и союзников, добавив, что комитет поручает государственному секретарю определить приоритеты в финансировании, чтобы помочь партнерам США улучшить возможности кибербезопасности и противостоять гибридным угрозам и информационным атакам.

По заявлению комитета, он по-прежнему запрещает выделение финансирования центральным правительствам тех стран, которые признали независимость Абхазии и Цхинвальского региона и установили с ними дипломатические отношения.

